काले तिल की तरह ही काले तिल का दूध (Black Sesame Milk) भी सेहत के लिए बहुत लाभदायक होता है। इसके सेवन से अनेक बीमारियों से बचाव और उनका इलाज किया जा सकता है। वैसे तो काले तिल का उपयोग हर घर में होता है लेकिन बहुत कम लोग इससे बने दूध के बारे में जानते होंगे। काले तिल के दूध में कैल्शियम (Calcium), प्रोटीन (Protein), कॉपर (Copper), जिंक (Zinc), फाइबर (Fiber) और मैंगनीज (Manganese) भरपूर मात्रा में मौजूद होते हैं। यह दूध से हड्डियों को मजबूती, हाई बीपी और कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित करना, इंस्टेंट-एनर्जी प्राप्त करे, हृदय संबंधित रोग से बचाव, बवासीर जैसी बीमारियों से छुटकारा आदि में फायदेमंद होता है। इस लेख में काले तिल के दूध के फायदे में बताया गया है, जानने के लिए अंत तक पढ़ें।

काले तिल के दूध के फायदे - Kale Til Ke Doodh Ke Fayde In Hindi

हड्डियों को मजबूती दे (Strengthen bones)

हाल तिल का दूध पीने से कैल्शियम और जिंक की कमी पूरी हो सकती है। इसके सेवन से हड्डियों को मजबूती मिलती है और ऑस्टियोपोरोसिस (एक प्राकर की बीमारी जिसमे हड्डिया कमजोर हो जाती है) जैसी बीमारी से बचाव होता है।

डायबिटीज में मददगार (Helpful in diabetes)

डायबिटीज से प्रभावित लोगो के लिए यह काले तिल का दूध बहुत लाभदायक है। जैसा की आप जानते हैं, काले तिल का इस्तेमाल शुगर की बीजमारी में किया जाता है। काले तिल में एंटी-डायबिटिक गुण होते हैं जो शुगर के स्तर को कम करने में सहायक होते हैं।

कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करे (Control cholesterol)

काले तिल का दूध हृदय स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। इसके सेवन से कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम और नियंत्रित किया जा सकता है। काले तिल का दूध ब्लड प्रेशर को कम करके भी हृदय रोग के जोखिम से बचाव करता है।

कैसे बनाए काले तिल का दूध : How To Make Black Sesame Milk In Hindi

1 कप धुला हुआ काला तिल 2 गिलास पानी में डालकर रात भर के लिए छोड़ दें। अगले दिन, इसे पीस लें। इस पीसे हुए मिश्रण को सूती कपडे के माध्यम से छान लें। छानने के बाद यह सेवन के लिए तैयार है। इस दूध को आप फ्रिज में रखकर 1 हफ्ते तक इस्तेमाल कर सकते हैं।

