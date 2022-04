मिर्च का अचार खाने के फायदे - Mirch ka achar khane ke fayde in hindi

भोजन बनाते वक्त शायद ही कोई हरी मिर्च का इस्तेमाल न करता हो। लगभग हर भारतीय घर में मिर्च का इस्तेमाल होता है। मिर्च अपने तीखेपन के वजह से जानी जाती है। खाने में इस्तेमाल होने के साथ ही मिर्च के अचार (Benefits of chili pickle) भी लोग खूब पसंद करते हैं। मिर्च खाने में जितनी तिखी होती है इसके फायदे उतने ही ज्यादे हैं। मिर्च कई बीमारी से बचाने में मदद करती है। आज हम बात करेंगे हरी मिर्च के फायदे के बारे में।

मिर्च का अचार के फायदे |Benefits of Green Chili in Hindi

पोषक तत्वों से भरपूर होता है (Chilli pickle is rich in these nutrients)

अचार एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है जो शरीर में उन मुक्त कणों से लड़ता है जो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। इसमें मौजूद विटामिन सी के अलावा कई और पोषक तत्व होते हैं। साथ ही आयरन, कैल्शियम और पोटेशियम जैसे खनिज भी होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं।

आंत की सेहत के लिए (Pickle is beneficial for gut health)

अचार में हल्दी भी होती है जो करक्यूमिन से भरपूर होती है। इसमें एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो शरीर को बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने में मदद करते हैं। यह अच्छे बैक्टीरिया के विकास को बढ़ावा देता है और पाचन समस्याओं से निपटने में मदद करता है। अचार का सेवन आंत के स्वास्थ्य में सुधार करता है।

वेट लॉस (Weight loss by eating chili pickle)

एक शोध की मानें तो मिर्च का अचार खाने से वजन घटाने में मदद मिलती है और साथ ही संक्रमण से बचाव होता है। हरी मिर्च अगर सिरके में बनाई जाए तो इसमें शून्य कैलोरी होती है, जो वजन घटाने में मदद कर सकती है। इसके साथ ही इसमें उच्च मात्रा में फाइबर होता है जो कब्ज की समस्या से राहत दिलाने में मदद करता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

