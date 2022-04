पनीर के साथ पालक खाने के फायदे- Paneer ke saath Palak Khane ke Fayde

Benefits of eating spinach with paneer in hindi: शायद ही कोई ऐसा होगा जो पाकल-पनीर न खाया हो। वैसे तो इसका किसी भी मौसम में सेवन किया जा सकता है लेकिन, ज्यादातर लोग इसे सर्दियों में खाना पसंद करते हैं। पालक-पनीर खाने में जितना स्वादिष्ट होता है उतना ही यह हमारी सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है। पालक-पनीर खाते वक्त आपने कभी भी इसके फायदे के बारे में नहीं सोचा होगा। इसके सेवन से वजन कम होने के साथ ही पाचन क्रिया भी सही रहती है। इसके साथ ही ब्लड प्रेशर मरीजों के लिए भी यह काफी फायदेमंद है।

इन पोषक तत्वों से भरपूर होता है पालक-पनीर (Spinach-cheese is rich in these nutritional elements)

पालक-पनीर के पोषक तत्वों के बारे में बात करें तो, इसमें भरपूर मात्रा में- मैग्नीशियम, फोलेट, विटामिन- ए, विटामिन -के, पोटेशियम, और कैल्शियम के अलावा कई सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं। पालक-पनीर में कैल्शियम और फास्फोरस होता है जिसके चलते हृदय और मांसपेशियां सही से काम करती हैं। वहीं, विटामिन-बी2 और बी-12 के चलते भोजन को उपयोगी ऊर्जा में बदलने में मदद मिलती है।

पनीर के साथ पालक खाने के फायदे- Paneer ke santh Palak Khane ke Fayde in hindi

वजन (spinach-paneer for Weight loss)

पालक-पनीर के सेवन से वजन कम होता है। क्योंकि, इसमें काफी कम कैलोरी होती है और साथ ही बहुत ही कम मात्रा में फैट होता है। पालक-पनीर में उच्च मात्रा में फाइबर होता है जो भूख को कंट्रोल करने में मदद करता है। ऐसे में वेट लॉस करने वाले लोगों को पालक-पनीर का सेवन करना फायदेमंद होगा।

प्रोटीन (Spinach-paneer is a good source of protein)

शरीर में प्रोटीन की कमी है तो फिर पालक-पनीर का सेवन करना शुरू कर दें। प्रोटीन मांसपेशियों के विकास और ऊतकों की मरम्मत के लिए बेहद जरूरी है और पनीर में वो सभी अमीनो एसिड होते हैं, जो एक कंप्लीट प्रोटीन बनाते हैं। ऐसे में पालक-पनीर के सेवन से शरीर में प्रोटीन की कमी नहीं होगी।

ब्लड प्रेशर (Blood pressure is reduced by spinach-paneer)

ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए पालक-पनीर का सेवन करना काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। पालक में ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करते हैं, जिसके चलते दिल की धमनियों की ब्लॉकेज खत्म होने में मदद मिलती है। इसमें फॉलेट भी होता है जो दिल को बेहतर ढंग से काम करने में मददगार साबित होता है। पालक में मैग्नीशियम पाया जाता है जिसके चलते, हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो सकता है।

पाचन क्रिया (Eating spinach-paneer improves digestion)

पालक-पनीर के सेवन से पाचन क्रिया सही ढंग से काम करती है। पनीर में प्रोटीन होता है जिसे शरीर आसानी से पचा लेता है। पालक पेट की आंतों में म्यूकस जमा होने से रोकने में मदद करता है जिससे, पाचन क्रिया ठीक बनी रहती है। ऐसे में पालक-पनीर के सेवन से आपका पाचन क्रिया सही ढंग से काम करेगा।

