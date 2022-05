गर्भावस्था में व्यायाम करने के 5 फायदे - Garbhavastha me vyayam karne ke 5 fayde

Benefits of exercising during pregnancy in hindi: गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को अपने शरीर का अतिरिक्त ध्यान रखना पड़ता है। खाने-पीने से लेकर चलने फिरने तक पर ध्यान देना होना जरूरी हो जाता है। क्योंकि, आपकी पेट में एक नन्हीं जान पल रहा होता है जिसके लिए आपको अपने से ज्याrदा उसका देखभाल करना होता है। गर्भावस्था के दौरान व्यायाम करना भी बेहद जरूरी होता है। इससे न केवल आप सुरक्षित रहती हैं बल्कि स्वस्थ बच्चे के लिए भी बेहद जरूरी है। प्रेग्नेंसी में एक्सरसाइज करने से आपको फिट और सकारात्मक रहने में मदद मिलती है। आज हम जानेंगे कि प्रेग्नेंसी के दौरान व्यायाम करने से क्या फायदे होते हैं।

गर्भावस्था में व्यायाम करने के 5 फायदे

सहनशक्ति और दिल रहता है स्वास्थ्य (Exercise during pregnancy keeps stamina and heart healthy)

अगर आप नियमित रूप से वर्कआउट करती हैं तो आप पूरी तरह से फिट रहती हैं और छोटी-मोटी परेशानियों से दूर होती हैं। गर्भावस्था के दौरान वर्कआउट के माध्यम से अपने दिल और रक्त वाहिकाओं को मजबूत कर सकती हैं। जिससे डिलीवरी के दौरान होने वाली शारीरिक चुनौतियां जैसे दर्द से थोड़ी राहत मिल सकती हैं।

जटिलताओं के जोखिम को कम करें (Exercise Reduce the risk of pregnancy complications)

गर्भावस्था के दौरान महिलाओं में हार्मोनल बदलाव तेजी से होता है और इस दौरान कई सारी समस्याओं के होने का खतरा ज्यादा रहता है। जैसे मधुमेह, जिसके प्रेगनेंसी के दौरान होने का जोखिम ज्यादा रहता है। ऐसे में अगर आप नियमित रूप से व्यायाम करती हैं तो ऐसी समस्याओं के होने के चांसेस कम हो जाते हैं। वहीं, जिन्हें प्रेग्नेंसी के दौरान मधुमेह हो भी गया है तो वो नियमित रूप से व्यायाम कर इंसुलिन के स्तर को नियंत्रित कर सकती हैं।

पीठ दर्द और थकान (Relief from back pain and fatigue by Exercise)

गर्भावस्था के दौरान अनुचित मुद्रा और उभरे हुए पेट के कारण पीठ दर्द हो सकता है। साथ ही बेबी बंप के निचले हिस्से पर अतिरिक्त दबाव बनता है जिसके चलते पीठ के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है। इसके साथ ही हार्मोनल असंतुलन के चलते थकान लगने लगता है। ऐसे में आप नियमित रूप से एक्सरसाइज कर पीठ दर्द और थकान की समस्या से बच सकती हैं।

अच्छी नींद आती है (Exercise improves sleep in pregnancy)

गर्भवती महिलाओं को सोने में काफी परेशानी होती है। हार्मोनल बदलाव के चलते नींद न आने की भी समस्या हो सकती है और नींद आपके लिए पेट में पल रहे बच्चे के लिए बेहद ही जरूरी हैं। ऐसे में व्यायाम आपको अच्छी नींद में मदद कर सकता है। नियमित रूप से व्यायाम करने से रात में अच्छी नींद आती है। जिससे अगली सुबह आपको थकान महसूस नहीं होती है।

डिलीवरी के बाद रिकवरी (Faster recovery after delivery)

जितना अधिक आप अपनी गर्भावस्था की फिटनेस में वृद्धि करेंगी, उतनी ही तेजी से आप बच्चे के जन्म के बाद शारीरिक रूप से ठीक होंगी, प्रसव के बाद आप उतनी ही अधिक फिट होंगी। एक शोध की मानें तो, व्यायाम करने वाली महिलाएं प्रसव के बाद तेजी से ठीक हो जाती हैं।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

