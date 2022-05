सुबह व्यायाम करने के 6 फायदे- Subah exercise karne ke 6 fayde

Benefits of exercising in the morning in hindi-सेहतमंद रहने के लिए एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी होता है। एक्सरसाइज करने से ना सिर्फ आप खुद को फिट रख सकते हैं बल्कि आप कई बीमारियों से भी खुद को बचा सकते हैं। अगर आप अपने दिन की शुरुआत एक्सरसाइज के साथ करते हैं तो इससे आप पूरे दिनभर एनर्जेटिक महसूस करेंगे। वहीं कुछ लोग शाम को एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन सुबह का एक्सरसाइज सेहत को कई तरह के फायदे पहुंचाता है। इसी कड़ी में आज हम आपको सुबह में एक्सरसाइज करने के फायदे के बारे में बताने जा रहे हैं।

सुबह व्यायाम करने के 6 फायदे

बेहतर रुटीन(better routine)

सुबह सबसे एक्सरसाइज करने से आप पूरे दिन एनर्जेटिक महसूस करेंगे। ये दिन की शुरुआत करने का शानदार तरीका है।

सुबह व्यायाम करने से मांसपेशिया मजबूत हो(Strengthen muscles by exercising in the morning)

रोजाना सुबह व्यायाम करने से मांसपेशियां मजबूत होती है। आपको बता दें कि सुबह के वक्त शरीर में टेस्टोरेन का लेवल अधिक होता है, जो मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मदद करता है।

तनाव कम करने में मॉर्निंग एक्सरसाइज फायदेमंद(Morning exercise beneficial in reducing stress)

स्ट्रेस लेवल कम करने में सुबह का एक्सरसाइज बेहद फायदेमंद माना जाता है। रोजाना सुबह एक्सरसाइज करने से आप अच्छा महसूस करेंगे। व्यायाम करने से मानसिक तनाव दूर होता है। ऐसे में रोजाना सुबह में एक्सरसाइज करें।

ब्लड प्रेशर(Blood Pressure)

सुबह में एक्सरसाइज करने से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। नियमित रूप से एक्सरसाइज करने से 75 फीसदी तक बीपी को कंट्रोल किया जा सकता है।

कैलोरी बर्न करे(burn calories)

नियमित रूप से एक्सरसाइज करने से कैलोरी बर्न करने में भी मदद मिलती है। सुबह में एक्सरसाइज करने से मेटाबॉलिज्म तेज होता है जिससे वजन घटाने में मदद मिलती है।

नींद की समस्या से छुटकारा दिलाए मॉर्निंग एक्सरसाइज(Morning exercise to get rid of sleep problem)

रोजाना सुबह में एक्सरसाइज करने से रात को अच्छी नींद आती है और शरीर हेल्दी रहता है। ऐसे में अगर आप अनिद्रा की समस्या से परेशान हैं तो रोजाना सुबह व्यायाम करें।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

