किसी को ग्रीन टी पसंद है तो किसी को कड़ चाय या फिर नींबू की चाय। सुबह उठते ही सबसे पहले चाय की जरूरत होती। चाय पीने के कई फायदे हैं। ग्रीन टी, अदरक की चाय, लेमन ग्रास की चाय नींबू की चाय। इन सबके अपने-अपने फायदे हैं जो हमारी सेहत से जुड़े हुए हैं। नींबू और अदरक की चाय पीने से शरीर को कई सारे लाभ मिलते हैं। नींबू और अदरक दोनों ही पेट की चर्बी कम करने में कारगर हैं। आईए जानते हैं इसके फायदे के बारे क्या-क्या हैं?

नींबू में विटामिन सी पाया जाता है जो वेट लॉस करने में लाभदायक है। इसमें अदरक मिला देने से वेट लॉस तेजी से होता है। अदरक और नींबू को जब ड्रिंक की तरह इस्तेमाल करते हैं तो इसमें मौजूद न्यूट्रिएंट्स को हमारा शरीर अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करता है।

नींबू के पोषक तत्व (Lemon Nutrients)

नींबू में विटामिन सी, बी6, पॉलीफेनॉल, टेरपीन,नैरिंगिन, हिस्पेरिडिन, पोटैशियम, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम और फाइबर पाए जाते हैं।

अदरक के पोषक तत्व (Nutrients of Ginger)

अदरक में आवश्यक ऑयल, बिसाबोलिन, जिंजरोल जैसे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। इन न्यूट्रिएंट्स से वेट लॉस के साथ कई और फायदे भी हैं।

नींबू और अदरक के फायदे- nimbu aur adrak ke fayde in hindi

वजन कम (Lemon and ginger are beneficial for weight loss)

वजन घटाने के लिए अदरक और नींबू दोनों ही बेहतर नेचुरल घरेलू तरीके हैं। कई रिसर्च में पाया गया है कि, नाश्ते के बाद अदरक का पानी पीने से सेटिस्फेक्शन लेवल अधिक होते है। इससे वजन कम करने में मदद मिलता है। वहीं, नींबू में पाए जाने वाले पॉलीफेनोल एंटीऑक्सीडेंट मोटापा कम करने में मदद करता है।

स्ट्रांग होता है इम्यून सिस्टम(Immune system is strong with Lemon and ginger drinks)

इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी को रोगों से लड़ने की शक्ति देती है। अदरक और नींबू का ड्रिंक पीने से हमारा रोग-प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। इसके साथ ही ये एक्टिव बनाए रखने में भी मददगार है। अदरक-नींबू पानी में एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होता है जो बीमारी पैदा करने वाले फ्री रेडिकल और जीवाणुओं से लड़ने में हेल्प करता है।

डाइजेशन और पेट की बीमारियों में कारगर(Lemon and ginger drinks effective in digestion and stomach diseases)

पेट से जुड़ी समस्याओं के लिए अदरक और नींबू बेहद ही कारगर है। इसके साथ ही डाइजेशन, पेट में दर्द, मिचली की भी समस्या में अदरक-नींबू कारगर है।

दूर करता है माइग्रेन (Lemon-ginger drinks remove migraine)

माइग्रेन एक बेहद ही गंभीर समस्या है। इससे निजात पाने के लिए नियमित रूप से अदरक-नींबू पानी पीना चाहिए। इससे माइग्रेन के साथ ही सिरदर्द की भी समस्या खत्म होती है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

