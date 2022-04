Benefits of Lemongrass Tea on an Empty Stomach in hindi: सुबह-सुबह उठकर दूध की चाय पीने से आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। चाय में मौजूद निकोटिन का सुबह खाली पेट सेवन करने से पाचन खराब हो सकता है और साथ ही मोटापा भी बढ़ सकता है। इसके साथ ही खाली पेट चाय से ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है। ऐसे में इस चाय को टाटा बाय-बाय कर लेमनग्रास टी के चाय की आदत डाल लें। सुबह खाली पेट लेमनग्रास टी के सेवन से इतने फायदे हैं कि जिसे जानने के बाद आप खुद इसका सेवन शुरू कर देंगे। औषधीय गुणों से भरपूर लेमनग्रास टी पीने से वजन कंट्रोल होने के साथ ही कई बीमारियों को आप-पास भी भटकने नहीं देता। लेमनग्रास में पाए जाने वाले औषधीय गुण एंटी-बैक्टीरियल, एंटी-इन्फ्लेमेटरी व एंटी-फंगल कई तरह की बीमारियों और संक्रमण से बचाने में मदद करते हैं।

खाली पेट लेमनग्रास चाय पीने के चमत्कारी फायदे - Khali Pet Lemongrass chai peene ke chamatkari Fayde in hindi

वजन कंट्रोल करे (Lemongrass tea to control weight)

सुबह खाली पेट लेमनग्रास की चाय पीने से पाचन तंत्र ठीक रहती है और साथ ही उल्टी, दस्त और पेट दर्द की समस्याओं से छुटकारा मिलता है। लेमनग्रास टी गैस्ट्रिक की समस्या का सबसे बेहतरीन इलाज है। यह वजन को कंट्रोल कर मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है। इसके सेवन से फैट बर्न होता है।

तनाव (Lemongrass tea to relieve stress)

सुबह खाली पेट लेमनग्रास टी पीने से तनाव से मुक्ति मिलती है। इसमें भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम पाया जाता है। जिसकी कमी के चलते अनिद्रा या थकान की समस्या हो सकती है। ऐसे में सुबह पेट चाय के तौर पर लेमनग्रास टी का सेवन करने से तनाव से मुक्ति मिलेगी और दिन भर शरीर में ताजगी बनी रहेगी।

इम्यूनिटी बूस्टर (Lemongrass tea boosts immunity)

इम्यूनिटी बूस्ट करना है तो फिर लेमनग्रास टी की आदत डाल लें। इसके सेवन से शरीर उर्जावान रहेगी और साथ ही इम्यूनिटी लेवल बढ़ता है। जो लोग जल्द-जल्दी बीमार होते हैं उन्होंने लेमनग्रास की चाय पीने से लाभ मिलता है।

कैंसर से करे बचाव (Lemongrass tea is beneficial in breast cancer and skin cancer)

ब्रेस्ट कैंसर और स्किन कैंसर के मरीजों को अपने डॉक्टर से एक बार सलाह लेकर लेमनग्रास टी का सेवन नियमित रूप से जरूर करना चाहिए। इससे काफी लाभ होता है। इसके सेवन से ब्रेस्ट कैंसर और स्किन कैंसर की संभावनाएं काफी हद तक कम हो जाती हैं।

बॉडी डिटॉक्‍स करे (Lemongrass tea for body detox)

शरीर को डिटॉक्स करने के लिए लेमनग्रास सबसे अच्छा हर्ब माना गया है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटीसेप्टिक गुण मौजूद होते हैं जिसके चलते यह सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है।

तेज दिमाग (Lemongrass tea is helpful in sharpening the mind)

लेमनग्रास टी दिमाग तेज करने में भी काफी अहम भूमिका निभा सकता है। क्योंकि, इसमें पाए जाने वाले मैग्नीशियम, फास्फोरस और फोलेट नर्वस सिस्टम को हेल्दी तरीके से काम कराने वाला महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। इसकी मदद से मस्तिष्क की एकाग्रता, स्मृति और ब्रेन की क्षमता को बेहतर बनाने में काफी हद तक लाभकारी माना गया है। ऐसे में लेमनग्रास टी का सुबह खाली पेट सेवन करने से शरीर से जुड़ी कई सारी परेशानियों को दूर किया जा सकता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

Edited by Ritu Raj