Best Home Remedies for Warts in hindi: मस्से की समस्या हर किसी को तो नहीं होती है लेकिन, कई लोगों को ये ऐसे जगह हो जाती है जिससे आपके खूबसूरती की रंगत खुल कर नहीं आती। खासकर अगर चेहरे पर मस्सा हो जाए तो चेहरे की रंगत छुप जाती है। मस्सा पैपिलोमा वायरस (HPV) इंफेक्शन के कारण होता है। ये उंगलियों, हाथों, चेहरे, पैर की उंगलियों, कोहनी, घुटनों, गले या फिर शरीर के किसी अन्य जगह पर भी हो सकता है। मस्सा खतरनाक तो नहीं है लेकिन, कई बार ये भद्दा लग सकता है। मस्से को दूर करने के लिए सर्जरी, लेजर सर्जरी या फिर कई और मेडिकल सहायता ले सकते हैं। लेकिन, इसे दूर करने के लिए कुछ घरेलू उपचार भी आपकी मदद कर सकते हैं।

मस्से का बेहतरीन घरेलू इलाज- Masse ke behtarin Gharelu Upchar

सेब का सिरका (Apple cider vinegar to remove warts)

सेब का सिरका त्वचा के लिए बेहद ही फायदेमंद माना जाता है। मस्सा के लिए भी सेब का सिरका काफी कारगर माना गया है। क्योंकि यह एसिटिक एसिड से भरपूर होता है जो बैक्टीरिया और वायरस को मारने में मदद करता है। प्रभावित जगह पर सेब का सिरका लगाने से मस्सा धीरे-धीरे गिर जाता है। इसके लिए सेब का सिरका में रुई डुबोकर मस्से वाली जगह पर किसी पट्टी की मदद से रात भर के लिए छोड़ दें और अगली सुबह इसे हटा दें। मस्से चले जाने तक इसे रोजाना दोहराएं।

एलोवेरा (warts ends with aloe vera)

एलोवेरा त्वचा के लिए बेहद ही फायदेमंद माना जाता है। मस्से की भी समस्या में एलोवेरा काफी कारगर है। क्योंकि, ये मैलिक एसिड (malic acid) से भरपूर होता है साथ ही मस्से में खुजली या दर्द की समस्या में एलोवेरा के जीवाणुरोधी और एंटीबायोटिक गुण राहत पहुंचाने का काम करते हैं। इसके लिए ताजे एलोवेरा जेल को मस्से वाले जगह पर रोजाना लगाए।

टी ट्री ऑयल (Remove warts with tea tree oil)

टी ट्री ऑयल में पाए जाने वाले आवश्यक तेल मस्सों को हटाने का काम करते हैं। टी ट्री ऑयल के एंटीवायरल और एंटी माइक्रोबियल गुण मस्सों को दूर करने में मदद करते हैं। दरअसल, यह तेल प्रतिरक्षा प्रणाली की श्वेत रक्त कोशिकाओं को सक्रिय करता है। ऐसे में जब आप इस तेल को मस्से वाली जगह पर लगाते हैं तो इसका तेल सफेद रक्त कोशिकाओं को लड़ने के लिए सक्रिय करता है। ऐसे में इसके नियमित इस्तेमाल से मस्से की समस्या को दूर कर सकते हैं।

लहसुन (Garlic is home remedy for wart)

लहसुन में एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक, एंटी एलर्जिक और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं जो शरीर के हानिकारक रोगजनकों में एंजाइम को नष्ट कर देते हैं और साथ ही मस्से की समस्या से भी छुटकारा दिलाने में मदद करते हैं। मस्से की समस्या से छुटकारा पाने के लिए ताजे लहसुन को बारीक काट लें और इसका रस निकाल लें। इसमें एक चुटकी बेकिंग सोडा मिलाकर पेस्ट बना लें और इसे एक साफ पट्टी की मदद से मस्से वाली जगह पर ढक दें। एक सप्ताह तक करने से इससे छुटकारा मिल सकता है।

प्याज का रस (Onion juice applied in the problem of wart)

प्याज के रस में जीवाणुरोधी और एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं जो वायरस या बैक्टीरिया के विकास को रोकने में मदद करते हैं। यह मस्सों को भी दूर करने में काफी मदद करता है। प्याज के रस को निकालकर मस्से वाली जगह पर लगाने से आराम मिलता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

