एथलीट फुट के कारण, लक्षण व 5 बचाव - Causes, Symptoms and Prevention Of Athlete's Foot

एथलीट फुट (athlete's foot or tinea pedis) एक फंगल स्किन इंफेक्शन है जो आमतौर पर पैर की उंगलियों के बीच शुरू होता है। यह आमतौर पर उन लोगों में होता है जिनके पैर तंग-फिटिंग जूते के भीतर सीमित रहते हुए बहुत पसीने से तर हो जाते हैं। एथलीट फुट में खुजली, पपड़ीदार दाने होने लगते हैं। एथलीट फुट का दाद जैसे अन्य फंगल संक्रमणों से गहरा संबंध है। इसका इलाज ऐंटिफंगल दवाओं से किया जा सकता है, लेकिन संक्रमण अक्सर वापस आ जाता है। इस लेख के माध्यम से एथलीट फुट के कारण, लक्षण व बचाव के बारे में जाने।

एथलीट फुट के कारण, लक्षण व 5 बचाव

एथलीट फुट के कारण : Causes Of Athlete's Foot In Hindi

1. अक्सर बंद जूते पहनें पर,

2. पैरों में भारी पसीना होने पर,

3. किसी ऐसे व्यक्ति के साथ मैट, गलीचे, बिस्तर के लिनेन, कपड़े या जूते साझा करें जिन्हें फंगल संक्रमण हो,

4. सार्वजनिक क्षेत्रों में नंगे पैर चलें जहां संक्रमण फैल सकता है, जैसे लॉकर रूम, सौना, स्विमिंग पूल, सांप्रदायिक स्नान और शॉवर।

एथलीट फुट के लक्षण : Symptoms Of Athlete's Foot In Hindi

1. पैर की उंगलियों के बीच की पपड़ीदार, छीलने वाली या फटी हुई त्वचा,

2. खुजली, विशेष रूप से जूते और मोज़े उतारने के तुरंत बाद,

3. सूजन वाली त्वचा जो आपकी त्वचा के रंग के आधार पर लाल, बैंगनी या भूरे रंग की दिखाई दे सकती है,

4. जलन या चुभन होना,

5. फफोले होजाना,

6. पैर के तल पर सूखी, पपड़ीदार त्वचा जो बगल तक फैली हुई हो सकती है।

एथलीट फुट के बचाव : Prevention Of Athlete's Foot In Hindi

1. अपने पैरों को हवा में सूखने दे (Let your feet air dry)

जब भी आपके पैर गीले हो, नहाने के बाद या पसीना आने पर उन्हें हवा में सूखने दे। इसके लिए हवा देने वाली चप्पल या संदल पहनें।

2. रोजाना अपने पैरों को धोएं (Wash your feet daily)

पैरों को धोने के लिए साबुन के पानी का प्रयोग करें और अपने पैरों को अच्छी तरह से धोएं और सुखाएं, खासकर पंजों के बीच जगह को। यदि आप एथलीट फुट से ग्रस्त हैं तो मेडिकेटेड फुट पाउडर (Tinactin) या अन्य मेडिकेटेड पाउडर (Lotrimin AF, Zeasorb) लगाएं।

3. मोजे नियमित रूप से बदलें (Change socks regularly)

रोज़ाना अपने मोज़े बदलें। नमी को कम करने वाले मोज़े, जैसे कि कपास से बने मोज़े, आपके पैरों को नायलॉन के मोज़े की तुलना में अधिक सूखा रखने में मदद करते हैं।

4. जूते के वैकल्पिक जोड़े पहने (Alternate pairs of shoes)

दिन-प्रतिदिन अलग-अलग जूतों का प्रयोग करें। यह आपके जूतों को प्रत्येक उपयोग के बाद सूखने का समय देता है।

5. सार्वजनिक स्थानों पर अपने पैरों को सुरक्षित रखें (Protect your feet in public places)

सार्वजनिक पूल, शावर और लॉकर रूम के आसपास वाटरप्रूफ सैंडल या जूते पहनें।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

LIVE POLL Q. 0 votes so far