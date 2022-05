झाइयों का 4 बेहतरीन रामबाण इलाज- Jhaiyon ka 4 behatreen Ramban Ilaj

Cure for freckles in hindi: खूबसूरत त्वचा कौन नहीं चाहता। इसके लिए हम न जाने कितना जतन करते हैं। चेहरे पर एक भी दाग आपकी खूबसूरती की चार चांद में नजर लगा सकता है। झाइयों के चलते चेहरे की खूबसूरती खुल कर नहीं आती है। झाइयों (Home Remedies For Skin Pigmentation) और चेहरे से जुड़ी हर समस्याओं के लिए हम बाहरी प्रोडक्ट का खूब इस्तेमाल करते हैं। कॉस्मेटिक चीजें तो कुछ समय के लिए इसे खत्म कर देती हैं लेकिन, जड़ से खत्म नहीं कर पाती और कई बार तो इसके साइड इफेक्ट भी देखने को मिल जाते हैं। लेकिन, इसका इलाज तो हमारे आसपास और घर में ही मौजूद है, जिसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है।

झाइयों के होने का वजह (cause of freckles)

आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं कि, आखिर झाइयों की समस्या कैसे होती है। झाइयों की समस्या तनाव और प्रदूषण के चलते भी हो सकती है। बढ़ती उम्र की निशानी भी हो सकती है तो साथ ही सनबर्न और पेट की समस्याओं से भी ये हो सकती है। इसके साथ ही असंतुलित हार्मोन भी इसके वजह बन सकती है।

झाइयों का रामबाण इलाज

मलाई और नींबू आ सकता है काम (Eliminate freckles on the face with cream and lemon)

मलाई खाने के साथ ही चेहरे के लिए काफी फायदेमंद होती है। चेहरे की झाइयों से परेशान हैं तो मलाई के साथ नींबू का इस्तेमाल करें। इसके लिए ताजी मलाई में नींबू के रस की कुछ बूंदें मिला लें और फिर इसे कुछ देर तक चेहरे पर लगाकर छोड़ दे। अगर इसे कुछ दिनों तक लगातार करती हैं तो तीन से चार दिनों में आपको फर्क दिखने लगेगा।

चेहरे की झुर्रियों को खत्म करे जीरा (Eliminate facial wrinkles cumin)

दाल और सब्जी में तड़का लगाने के साथ ही जीरा चेहरे के लिए लाभकारी माना गया है। झाइयों की समस्या से छुटकारा पाने के लिए जीरे का पानी पीने से लाभ मिलता है। इसके लिए दो से तीन चम्मच चीरे को रोज सुबह पानी में उबालकर इसे ठंडा कर चेहरे को धोए। इससे बहुत जल्द ही झाइयां हटने लगेंगी।

तुलसी के पत्तों से दूर होंगी झाइयां (Tulsi leaves will remove freckles)

तुलसी एक औषधियों से भरपूर पौधा है। आयुर्वेद में इसका खूब इस्तेमाल किया जाता है। चेहरे पर झाइयों को दूर करने के लिए तुलसी के पत्तों को पीसकर उसमें नींबू मिलाकर पेस्ट तैयार कर लें और इसे चेहरे पर लगा लें। इससे झाइयों दूर होने लगेंगे और साथ ही डार्क सर्कल की भी समस्या से छुटकारा मिल सकता है।

मुल्तानी मिट्टी और कपूर (Benefits of Multani mitti and camphor in freckles)

मुल्तानी मिट्टी तो वैसे ही चेहरे के लिए लाभकारी है, लेकिन झाइयों को दूर करने के लिए कपूर भी काम आ सकता है। 4-5 चम्मच पानी में कपूर को घोल लें और फिर उसे मुल्तानी मिट्टी में मिलाकर अच्छे से पेस्ट तैयार कर लें, फिर इसमें एक चम्मच शहद मिला दें और प्रभावित जगह पर इसे लगा लें। सूखने के बाद इसे पानी से धो लें। कुछ दिनों तक इसे करने से लाभ मिल सकता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

