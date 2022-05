पेट की चर्बी कम करने के लिए करें ये 5 एक्सरसाइज - Pet ki Charbi kam karne ke liye kare ye 5 Exercise

Exercises to reduce belly fat in hindi: पेट की चर्बी कम करना एक ऐसी समस्या है जो कई लोगों को परेशान करती है। आज के समय में हर दूसरा आदमी मोटापे की समस्या से परेशान है। इसके पीछे कारण है गलत खानपान और अनियमित लाइफस्टाइल। कई बार पेट पर जमा चर्बी हमारे स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। यह उच्च रक्त शर्करा, उच्च कोलेस्ट्रॉल, उच्च रक्तचाप और कई हृदय रोगों जैसी कुछ गंभीर बीमारियों को जन्म दे सकता है। ऐसे में अगर आप ज्यादा मोटे हो गए हैं तो पेट की चर्बी को कम करना बेहद जरूरी है। इसके लिए आप अपनी डाइट में कुछ बदलाव कर और साथ ही अच्छी एक्सरसाइज कर मोटापा कम कर सकती हैं। कुछ एक्सरसाइज हैं जो आपकी चर्बी को कम करने में मदद करेंगी।

पेट की चर्बी कम करने के लिए करें ये 5 एक्सरसाइज

क्रंचेस (crunches for fat burn)

पेट की चर्बी को कम करने के लिए सबसे प्रभावी व्यायाम क्रंचेस है। फैट बर्निंग एक्सरसाइज में क्रंच व्यायाम सबसे ऊपर आता है। इस व्यायाम को करने से न सिर्फ आपके पेट की चर्बी कम होगी बल्कि आपके एब्स भी बनने में मदद करेगी।

चलना (Walking is best Exercise for reduce belly fat)

वॉकिंग यानी चलना आपकी पेट की चर्बी को कम करने में मदद कर सकता है। अतिरिक्त वजन कम करने के लिए संतुलित आहार के साथ ही चलना आपके लिए चमत्कार साबित हो सकता है। हालांकि, इसलिए आप सुबह-सुबह ताजी तवा में तीस मिनट तेज चलेंगे तो ज्यादा लाभ मिलेगा। चलने से सिर्फ पेट की चर्बी नहीं कम होगी बल्कि, आपके चयापचय और हृदय गति पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। इसके साथ ही रनिंग भी फैट बर्न के लिए अच्छा एक्सरसाइज है।

जुम्बा (reduce belly fat with zumba)

जुम्बा एक मजेदार वर्कआउट है क्योंकि, इसमें आपको डांस करना होता है। जुम्बा वर्कआउट हाई-इंटेंसिटी एक्सरसाइज है। यह कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस में सुधार, कोलेस्ट्रॉल कम करने और रक्त शर्करा के स्तर को कम करने और पेट की चर्बी को जल्दी से हटाने में मदद करता है। नियमित रूप से जुम्ब कर आप अपने पेट की चर्बी को आसानी से कम कर सकती हैं।

साइकिल चलाना (cycling burns fat)

बेली फैट बर्न करने के लिए साइकिलिंग एक कारगर तरीका है। साइकिल चलाने से आपकी हृदय गति तेज होती है और साथ ही कैलोरी भी बर्न होती है। इसके साथ ही साइकिल चलाने से आपकी जांघों और कमर का वजन कम होकर शेप में आता है।

एरोबिक्स (aerobics for belly fat)

अगर आप जिम जाए बिना बेली फैट कम करना चाहते हैं, तो आप कुछ हाई-इंटेंसिटी एरोबिक वर्कआउट कर सकते हैं। अधिकतम कैलोरी बर्न करने के लिए ये वर्कआउट प्रभावी, सरल, मजेदार और बेहतरीन हैं। हालांकि, आपको नियमित रूप से इसे करना होगा तो ही रिजल्ट नजर आएगा।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

