विटामिन B7 किसमें पाया जाता है? - Vitamin B7 Kisme Paya Jata Hai

विटामिन B7 एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक होता है। इसे बायोटिन भी कहा जाता है। बायोटिन (Biotin) पानी में घुलनशील (Soluble) B विटामिन है। विटामिन B7 की कमी (Vitamin B7 Deficiency) होने से इसका प्रभाव बायोटिन मेटाबोलिज्म पर पड़ता है। यह कमी जेनेटिक डिसऑर्डर को जन्म देता है। विटामिन B7 की कमी से बालों का पतला होना या झड़ना, चेहरे पे दाग-धब्बे होना, अस्थिर मेटाबोलिज्म, डिप्रेशन, त्वचा पर हल्के लक्षण आदि के रूप में दिखाई दे सकते हैं। आइये इस लेख के माध्यम से हम जाने की क्या है विटामिन B7 बायोटिन की कमी के लक्षण और यह किस्मे पाया जाता है?

विटामिन B7 की कमी के लक्षण : Symptoms of Vitamin B7 Deficiency In Hindi

– बालों का पतला होना या झड़ना,

– त्वचा पर धब्बे या लाल चकत्ते पड़ना,

– आंखें लाल होना,

– त्वचा संक्रमण,

– नाख़ून का टूटना,

– डिप्रेशन,

– सुस्ती, थकान महसूस होना।

विटामिन B7 की कमी होने पर खाएं यह निम्न खाद्य पदार्थ (Eat These Following Foods If You Are Deficient In Vitamin B7 In Hindi)

1. हरी पत्तेदार सब्जी - पालक (Spinach)

हरी पत्तेदार सब्जिया शरीर के लिए फायदेमंद होती हैं। पालक उनमे से एक है। पालक में भरपूर मात्रा में एंटी-ऑक्सीडेंट होते हैं। पालक के सेवन से शरीर में इंफेक्शन का खतरा कम हो सकता है। इसमें मौजूद विटामिन A, विटामिन B2, विटामिन C, विटामिन E, विटामिन K, मैंगनीज, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं। यह विटामिन B7 की कमी पूरी होती है और यह ह्रदय और आँखों के लिए फायदेमंद होता है।

2. ब्रोकली (Broccoli)

विटामिन B7 की कमी होने पर ब्रोकोली का सेवन करें। यह दिखने में गोभी जैसी होती है और ज्यादातर लोग इसे सलाद, सूप या सब्जी के रूप में पका कर खा सकते हैं।

3. दूध (Milk)

यह सभी जानते होंगे की दूध हमारे लिए कितना फायदेमंद होता है। बच्चपन से ही हमारी माँ हमें किसी ना किसी रूप में दूध के सेवन के लिए प्रेरित करती आयी हैं। दूध में कैल्शियम, प्रोटीन और अन्य पोषक तत्व मौजूद होते हैं। यह हड्डियों को मजबूत करने और बनाए रखने में मदद करता है। यह विटामिन B7 की कमी को भी पूरा करने में सहायक होता है।

