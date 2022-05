सर्दी की समस्या को दूर करने में फायदेमंद है लहसुन- Sardi ki samsya ko door karne me faydemand hai lehsun

Garlic is beneficial in removing the problem of cold in hindi: सर्दी के मौसम में खांसी, जुकाम, खराश, बुखार, जोड़ों में दर्द के साथ ही कई सारी समस्याएं बनी रहती हैं। इस दौरान हमें अपने खानपान पर ज्यादा ध्यान देना होता है। थोड़ी सी लापरवाही के चलते कई सारी समस्याओं को सामना करना पड़ सकता है। सर्दी के मौसम में शरीर को गर्म पहुंचाने वाले भोजन का सेवन करना सही रहता है। इससे हम ठंड से बचे रहते हैं। ठंड के मौसम में लहसुन का सेवन करना बेहद ही फायदेमंद होता है। लहसुन कई सारी समस्याओं को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

पौष्टिक गुणों से भरपूर (Garlic is full of nutrition properties)

लहसुन के पौष्टिक गुणों की बात करें तो इसमें एलिसिन नामक कंपाउंड पाया जाता है जो उसके एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटीफंगल और एंटीऑक्सीडेंट गुणों का कारण है। ऐसे में सर्दी के समय ये सारे गुण जुकाम और खांसी जैसी समस्याओं से बचाने में मदद करते हैं। इसके साथ ही लहसुन कई विटामिन और मिनरल्स का स्रोत है। इसमें सेलेनियम, जर्मेनियम और सल्फहाइड्रील अमीनो एसिड मौजूद होते हैं जो इम्युनिटी को बूस्ट करने का काम करते हैं। इसके साथ ही ये एक प्राकृतिक एंटीबायोटिक भी है जो सर्दी में होने वाले इंफेक्शन को रोकने में मदद करती है। इसलिए ठंड के मौसम में लहसुन के सेवन की सलाह दी जाती है।

सर्दियों में लहसुन के फायदे |benefits of garlic in cold

सर्दी-जुकाम (Garlic protects against cold and flu)

सर्दियों के मौसम में सबसे ज्यादा सर्दी-जुकाम के होने का खतरा रहता है। साथ ही कई प्रकार की इन्फेक्शन का भी खतरा रहता है। जिसके चलते सर्दी, जुकाम और वायरल फीवर होने की संभावना ज्यादा रहती है। ऐसे में लहसुन का नियमित रूप से सेवन करते हैं तो फिर आप इन समस्याओं से बचे रहेंगे।

पाचन तंत्र को स्वस्थ रखे (Garlic keeps the digestive system healthy)

सर्दी के मौसम में शरीर में कैलोरी इनटेक बढ़ जाता है, जिसके चलते ज्यादा भोजन करते हैं। ऐसे में पाचन तंत्र प्रभावित हो सकता है जिसके कारण वजन तेजी से बढ़ सकता है। इस परेशानी को दूर करने में लहसुन मदद कर सकता है। इसके सेवन से पाचन क्रिया ठीक रहेगी और साथ ही आंत में अच्छे बैक्टीरिया का संचार करता है।

सेहतमंद हर्ट (Garlic is beneficial for a healthy heart)

जिनका कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का स्तर ज्यादा रहता है उनको लहसुन फायदा पहुंचा सकता है। इसके लिए रोज सुबह कच्चे लहसुन का सेवन करना होगा। इससे कोलेस्ट्रॉल लेवल नियंत्रित रहता है जिससे हार्ट संबंधी बीमारियों का खतरा कम हो जाता है।

ब्लड प्रेशर को रखे नियंत्रित (Garlic keep blood pressure under control)

BP के भी मरीजों को लहसुन के सेवन की सलाह दी जाती है। इसमें मौजूद एलिसिन ब्लड प्रेशर को सही रखता है। इसके लिए लहसुन को सलाद, चटनी, भोजन या फिर रोज सुबह उठकर कच्ची लहसुन की कली का सेवन करना फायदेमंद माना जाता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

Edited by Ritu Raj