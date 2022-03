बालों से जुड़ी समस्या को दूर करें लहसुन- Balon se judi samsya ko door kare lahsun

लंबे, घने और चमकदार बालों की चाहत हर कोई रखता है। इसके लिए हम महंगे सौंदर्य उत्पादों और सौंदर्य विशेषज्ञों की सलाहों को अपनाने जैसे कई जतन करते हैं। बालों से जुड़ी समस्याओं का सबसे बड़ा कारण इस वक्त खराब खान-पान, प्रदूषण और अनहेल्दी लाइफस्टाइल है। इसके चलते बालों का रूखा होना, तेजी से झड़ना, गंजेपन का शिकार होना या फिर उम्र से पहले ही बाल सफेद होने लगते हैं। बालों की समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए कई सारे उपचार हैं लेकिन, लहसुन आपके काफी काम आ सकता है। लहसुन बालों की कई समस्याओं को दूर करने में लाभकारी है।

इन पोषक तत्वों से भरपूर है लहसुन (Garlic is rich in these nutrients)

लहसुन की मदद से बालों की खूबसूरत और मजबूती बढ़ाने में काफी मदद कर सकता है। लहसुन में विटामिन बी-6, सी, मैंगनीज जैसे पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं, जो बालों को बढ़ने में सहायक होते हैं। इससे बालों का झड़ना रुक जाता है। इसके साथ ही लहसुन में वो ताकत है जो झड़े हुए बालों को दोबारा उगा दे। लहसुन के ताजे रस में सेलेनियम तत्व होता है, जो शरीर में रक्त संचार को बढ़ाता है, इससे बालों की वृद्धि होती है और साथ ही विकास होता है। लहसुन के सेवन से सिर में नए बाल आते हैं और साथ ही में इसमें विटामिन सी होता है जो बालों की जड़ें मजबूत करने में सहायक है।

लहसुन से दूर होती है सफेद बालों की समस्या (Garlic removes the problem of white hair)

पिसे हुए लहसुन में 2-3 चम्मच प्याज का रस मिला लें और इसे बालों-स्कैल्प पर अच्छे लगाकर 20-30 मिनट के लिए छोड़ दे। इसके बाद बालों को अच्छे से धो लें। कुछ सप्ताह में सफेद बालों की समस्या से निजात मिलने लगेगी। इसका इस्तेमाल सप्ताह में 2 बार जरूर करें।

डैंड्रफ की समस्या दूर करे लहसुन (Garlic to remove the problem of dandruff)

लहसुन का तेल बालों में लगाने से इरिटेटेड स्कैल्प शांत होते हैं और सिर से डैंड्रफ की समस्या दूर होती है। इसके लिए लहसुन के तेल को किसी अन्य हेयर ऑयल के साथ मिलाकर बालों की जड़ों में लगा सकते हैं।

लहसुन से बालों में आती है चमक (Garlic brings shine to the hair)

लहसुन के तेल और नारियल तेल को अपने बालों के अनुसार आधा-आधा मिला लें और बालों की जड़ों में हल्के हाथों से मसाज करें। पूरे बालों में इसे अच्छे से लगाए और एक या आधे घंटे बाद शैंपू कर लें। इससे बाल तो मजबूत होंगे ही साथ ही चमक भी आएगी और सफेद बालों की समस्या से छुटकारा मिल सकता है।

हेयर ग्रोथ के लिए फायदेमंद है लहसुन (Garlic is beneficial for hair growth)

लहसुन का तेल शहद में मिलाकर बालों के लिए हेयर मास्क तैयार कर सकते हैं। अपने बालों की लंबाई के अनुसार शहद लें और उसमें लहसुन तेल मिला कर 30 मिनट कर बालों पर लगा रहने दें। इससे हेयर ग्रोथ होती है और साथ ही बालों की समस्याएं दूर होती हैं।

मजबूत बालों के लिए लहसुन फायदेमंद है (Garlic is beneficial for strong hair)

लहसुन की कुछ कलियों को पीस लें और गुनगुने नारियल तेल में मिलाकर बालों में लगाएं और 30 मिनट तक छोड़ दें। इससे बालों और सिर की त्वचा को विटामिन सी, सल्फर, केरेटिन मिलती है और साथ ही बाल मजबूत होते हैं।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

