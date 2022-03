अदरक एक प्रकार की जड़ी बूटी है, जिसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल चाय में होता है। क्योंकि, अदरक वाली चाय थकान दूर करने के साथ ही एनर्जी बूस्टर की तरह काम करती है। अदरक में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो खांसी और जुकाम की समस्या से निजात दिलाने में मदद करती है। इसके अलावा अदरक हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद फायदेमंद होते हैं। खांसी आने पर अदरक की चाय बना कर पीएं। इससे न सिर्फ खांसी ठीक होगी बल्कि, जुकाम और कफ की भी समस्या से निजात मिल सकता है।

खांसी से छुटकारा दिलाए अदरक की चाय - Khansi se chhutkara dilaye adrak kr chai in hindi

प्रतिरक्षा प्रणाली बढ़ाए(ginger boosts the immune system)

अदरक की चाय पीने से प्रतिरक्षा प्रणाली (Immune System) को बढ़ाया जा सकता है। यह विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है जो प्रतिरक्षा प्रणाली को ताकत प्रदान करता है। इम्यून सिस्टम मजबूत होने पर यह कई बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। जो शरीर को संक्रमणों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है।

अदरक के औषधीय गुण(medicinal properties of ginger)

अदरक में एंटी- इंफ्लेमेटरी, एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-ऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो गैस, अपच, सर्दी और सिर दर्द जैसी बीमारियों को दूर करने में मदद करता है। अदरक के औषधीय गुणों के बारे में बात करें तो इसमें, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, शुगर, मिनरल, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, जिंक, कॉपर, मैगनीज, विटामिन, विटामिन सी, थायमिन, राइबोफ्लेविन, विटामिन बी-6, फोलेट, विटामिन ई, विटामिन के- के अलावा कई और औषधीय गुण पाए जाते हैं।

एंटीइंफ्लामेटरी इफेक्ट(Antiinflammatory effects of ginger)

अदरक में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो सूजन संबंधित समस्याओं को दूर करने में मदद करते हैं। जोड़ों में सूजन, क्रोनिक दर्द, सर्दी-खांसी से जुड़ी समस्याओं से छुटकारा पीने के लिए अदरक की चाय लाभकारी है। अदरक सूजन के लिए एक प्रभावी उपचार है। ये प्राकृतिक दर्द निवारक के रूप में भी जाना जाता है।

अदरक एंटीवायरल है(Ginger is antiviral)

कई रिसर्च में यह बात सामने आई है कि, अदरक एंटीवायरल गुणों को प्रदर्शित करता है। ताजा अदरक श्वसन वायरस से लड़ने के लिए बेहद फायदेमंद है। एक शोध के दौरान सामने आया कि, ताजा अदरक में श्वसन संक्रमण के मॉडल में एंटीवायरल प्रभाव थे। जबकि, सूखा अदरक का कोई असर नहीं हुआ।

अदरक की चाय बनाने का तरीका (Know how to make ginger tea)

अदरक की चाय बनाने के लिए 1 कप पानी में चायपत्ती और चीनी डालकर पका लें। उबलते वक्त पिसा हुआ अदरक, कुटी हुई इलाइची डाल कर फ्लेवर को अच्छी तरह मिक्स होने दें। इसके बाद दूध डालें और मिलाए। कुछ देर तक धीमी आंच पर पकने दें और फिर इसे उतार लें। इस चाय को कप में छान कर इसका आनंद लें।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

Edited by Ritu Raj