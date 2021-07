हैप्पी डॉक्टर्स डे: एक सलाम उनके नाम जिन्होंने हमें हमेशा सुरक्षित रखा, शुक्रिया डॉक्टर्स

डॉक्टर्स (Doctors) हम सबके जीवन में एक अहम योगदान रखते हैं। चाहे हल्का सा बुखार हो या फिर बड़ी सर्जरी, हर चीज को बेहद आसानी से ठीक कर देने वाले इन डॉक्टर्स ने ना जाने कितने डॉक्टर्स का जीवन बचाया है। इस वैश्विक महामारी के दौरान हमें इनकी अहमियत का और अच्छे से ज्ञान हुआ।

इन्होंने दिन को दिन नहीं देखा, रात को रात नहीं देखी, यहाँ तक की कुछ डॉक्टर्स ने तो अपने परिवार वालों तक तो नहीं देखा और वो लोगों को बचाने में लगे रहे। कर्तव्यनिष्ठा, सम्पर्ण और लोगों की फिक्र करते हुए डॉक्टर्स ने हर जान को बचाने के लिए इतने घंटों तक लगातार काम किया जितना कर पाना सबके लिए संभव नहीं है।

जीवन में सेहत का कितना महत्व है ये किसी ऐसे इंसान से बेहतर कोई नहीं जान सकता है जिसे इसकी कमी हो। डॉक्टर्स की अहमियत और इनकी संख्या एवं इनकी महत्ता के बारे में हमें तब मालूम पड़ा जब जीवन ने हमारे सामने एक ऐसी मुश्किल पेश की जिसके लिए हम तैयार नहीं थे।

हैप्पी डॉक्टर्स डे (Happy Doctors Day)

डॉक्टर्स का शुक्रिया वैसे तो हम सब ठीक होने पर करते ही हैं, लेकिन ये जरूरी है कि आज के दिन हम डॉक्टर्स का शुक्रिया जरूर करें। डॉक्टर्स ने हर समय अपने हिप्पोक्रेटिक ओथ का निष्ठा से पालन किया जिसकी वजह से जीवन में हमें एक और मौका देखने को मिलता है और ये बात दोनों ही रूप में सच है।

जन्म लेने पर भी हम सब डॉक्टर्स के ही पास होते हैं जो हमें इस दुनिया में लाते हैं, और हमारी माँ ने हमें जीवित रखा हुआ होता है। मृत्यु से पहले के समय भी हम इनके ही पास जाते हैं क्योंकि हमें ये विश्वास होता है कि 'मालिक का दूसरा रूप' माने जाने वाले ये डॉक्टर्स हमारे स्वास्थ्य को ठीक कर देंगे। आज इतने खास दिन पर कुछ इस तरह से कहें डॉक्टर्स को शुक्रिया (Thank You Doctors):

उनके लिए कुछ अच्छा बनाकर ले जाएं (Cook Something For Them)

डॉक्टर्स भी हम सबकी तरह ही जीवन को जीत दिलाने की कोशिश करते रहते हैं। ऐसे कई डॉक्टर्स हैं जो इस दौरान अपने खाने पीने का ध्यान भी नहीं रख पाते हैं। ये जरूरी है कि उनकी फिटनेस और शरीर को सही मात्रा में भोजन मिले। आप चाहें तो उनके लिए कुछ अच्छा सा कुक करके ले जा सकते हैं।

अब आप किसी स्पेशल डॉक्टर या जानकार डॉक्टर के लिए कुछ ले जाना चाहते हैं और उनकी पसंदीदा सब्जी, मिठाई, फल या फूल को आज आप उन्हें दे सकते हैं। अगर ये मुमकिन ना तो सिर्फ एक थैंक यू भी काफी होगा क्योंकि किसी को अच्छा महसूस कराने से बड़ा तोहफा शायद ही कोई होता होगा।

अपनी सोसायटी में उन्हें सम्मानित करें (Honor The Doctors)

ऐसे कई डॉक्टर्स हैं जिन्हें कोरोनावायरस (Coronavirus) के दौरान अपने घर खाली करने पड़े क्योंकि कुछ लोग उनसे ड़र रहे थे। ऐसे लोग ये मानते थे कि चूँकि ये डॉक्टर्स कोविड वार्ड में काम करते हैं तो वो बीमार हो सकते हैं या वो वायरस को साथ ला सकते हैं। ये एक चिंता का विषय जरूर हो सकता था क्योंकि ये वायरस इस तरह ही फैल रहा था।

इससे बचाव के लिए डॉक्टर्स ने खुद को पीपीई (PPE) किट में रखा ताकि वो, मरीज और उनके आसपास के लोग ठीक रहें। इस दौरान उनका शरीर पसीने से भर जाता था लेकिन ये फिर भी अपने काम को करते रहे थे। आज आप उनके इस योगदान को अपने घर में (यदि परिवार में कोई डॉक्टर है) या सोसाइटी में सम्मानित करें क्योंकि जीवन और सेहत को ठीक रखने में इनका एक अहम योगदान है।

उनके लिए कोई उपहार लेकर जाएं (Give a gift to the Doctors)

जी हाँ, उपहार किसी को शुक्रिया कहने का सबसे अच्छा तरीका है। आप चाहें तो अपनी तरफ से कोई उपहार अपने आस पास मौजूद डॉक्टर को दे सकते हैं। इसमें किसी के लिए ट्रिप तो कोई अन्य प्रकार का उपहार हो सकता है। ये उन्हें कितना अच्छा महसूस कराएगा इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल है।

एक खुशी बाँटने में या किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने पर कितना अच्छा अनुभव होता है ये आप सिर्फ तब जान पाएंगे जब आप किसी के चेहरे पर मुस्कान लाएंगे। इस दौरान मास्क जरूर लगाएं, हाथों को बार बार धुलें, और दो गज की दूरी के साथ साथ बेहद जरूरी होने पर ही घर से बाहर जाएं।

