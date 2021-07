क्या मोटापे के कारण आप परेशान हैं? क्या लोग आपकी कमर को कमरा कहकर आपका मजाक उड़ाते हैं? क्या बढ़े हुए वजन के कारण आपको किसी भी काम को करने में मुश्किल पेश आती है? अगर इनमें से किसी या सभी का जवाब हाँ है तो ये आर्टिकल और एक्सरसाइज आपके लिए ही है।

पेट की चर्बी बढ़ी हो या मोटापे के कारण आप परेशान हों या फिर आपको कोई और परेशानी पेश आ रही हो, आप सिर्फ एक एक्सरसाइज को करके ना सिर्फ इन तीनों परेशानियों से निजात पा सकते हैं बल्कि खुद को फिट भी बना सकते हैं। ऐसे में कौन सी है वो एक्सरसाइज जिसके बारे में हम इतने समय से बात कर रहे हैं? आइए बताते हैं।

सिर्फ एक एक्सरसाइज से घटाएं वजन, मोटापा और पेट की चर्बी (Sirf Ek Exercise Se Ghatayein Wajan, Motapa Aur Pet Ki Charbi)

रस्सी कूद से करें इन तीनों परेशानियों को खत्म (Skip Rope)

रस्सी कूद करने से आप इन तीनों से निजात पा सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखें कि आपको एक ही दिन में रिजल्ट्स दिखने शुरू होंगे लेकिन अगर आप इसको अगले तीस दिन तक करते हैं तो आपको जो लाभ होंगे उन्हें शब्दों में बयान करना मुश्किल है। फिर भी हमने एक प्रयास किया है ताकि आपको उसके बारे में बता सकें।

धीरे धीरे शुरुआत करें (Start Slowly)

एक गलती जो दौड़ लगाते समय और एक्सरसाइज करते समय हम सब करते हैं वो ये कि हम पल भर में ही दुनिया जीतने का प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि आप उससे खुद के शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पहले दिन अगर आप पचास या सौ कूद भी कर लेते हैं तो ठीक है, अगर इतनी नहीं भी कर पाते हैं तो खुद को कोसे नहीं।

पैरों की हड्डियाँ और मांसपेशियाँ होंगी मजबूत (Leg Bone and Tissues Become Stronger)

जब आप कूद करते हैं तो उस समय आप अपने पंजों के माध्यम से कूदने का प्रयास करते हैं। ऐसा संभव है कि पहले कुछ दिन आप पूरे पैर पर ही कूद सकें, और ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है। किसी भी चीज की शुरुआत में ऐसा होता ही है और आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। इसे लगातार करते रहेंगे तो पैरों की हड्डियाँ और मांसपेशियाँ तो मजबूत होंगी ही, साथ ही आपको अन्य फायदे भी मिलेंगे।

साँस लेने का क्रम सुधरेगा (Breathing will become better)

एक गलती जो हम सब करते हैं वो ये कि हम एक्सरसाइज करते समय मुँह को खोल लेते हैं जिसकी वजह से हमारा साँस लेने का तरीका बदल जाता है। इससे काफी नुकसान होता है। जब भी एक्सरसाइज करें तो नांक से साँस लें। इससे आप खुद को फिट और एक्टिव बना सकेंगे और लंबे समय तक एक्सरसाइज कर सकेंगे।

पूरे शरीर की एक्सरसाइज हो जाएगी (Full Body Workout)

फुल बॉडी वर्कआउट के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि रस्सी कूदते समय पैर, हाथ, सर, फोकस और अन्य सभी जरूरी अंग काम करने लगते हैं। खून का बहाव बढ़ जाता है जो काफी फायदेमंद साबित होता है और आपको इससे काफी आराम का अनुभव होता है।

