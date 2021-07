जुकाम के 5 घरेलू नुस्खे: Jukhaam Ke 5 Gharelu Nuskhe

नज़ला होने पर इंसान के लिए दुनिया अलग हो जाती है। एक तरफ जहाँ आपके नाक के नथुनों से लगातार पानी बहता रहता है तो वहीं आपके शरीर में भी इसका असर देखा जाता है। हवा के चलते ही आपको अधिक मात्रा में ठंड लगती है और आपको ठंडी चीजें पीने, खाने की मनाही होती है।

इस दौरान सर भी भारी हो जाता है और कई बार तो नाक लाल हो जाती है। ठंडी के मौसम में जुखाम होने पर इंसान को काफी नुकसान होता है। इससे शरीर को एक अजीब सी स्थिति का सामना करना पड़ता है जहाँ शरीर के बाहर का वातावरण भी ठंडा होता है और वो जुखाम को और फायदा करता है।

अब जब वैश्विक महामारी हम सबके बीच है तो ऐसे में आपको जब बेहद जरूरी हो तब ही बाहर जाना चाहिए। इस दौरान मास्क लगाना अनिवार्य है और लोगों से सामाजिक दूरी भी बनाकर रखें। ये प्रयास करें कि आपको अकारण बाहर ही ना जाना पड़े। जुखाम के बीच अगर आप बाहर जाएंगे या जाएंगी तो आपको मौसम के पल पल बदलते स्तर के कारण छीकें आ सकती हैं।

जुकाम के 5 घरेलू नुस्खे (5 Home Remedies for Cold)

अदरक इलायची वाली चाय (Ginger and Cardamom Tea)

अदरक और इलायची में एंटी ऑक्सीडेंट्स (Anti Oxidants) होते हैं जिसकी वजह से आपके शरीर को इसके सेवन से राहत मिलती है। आप चाहें तो इन्हें अलग अलग भी खा सकते हैं। इसके लिए आपको अदरक के एक छोटे से टुकड़े को दाँतों के नीचे रखना है और उसे हल्का हल्का चबाते रहना है। इससे जो रस निकलेगा वो आपको लाभ पहुंचाएगा। आप इसी प्रक्रिया को इलायची के साथ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये दो विकल्प ही आपके पास हैं।

लौंग और काली मिर्च वाला काढ़ा (Decoction of Cloves and Black Pepper)

लौंग और काली मिर्च को गले के लिए बेहद अच्छा माना जाता है। गले को इंफेक्शन से बचाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप इसमें कुछ और चीजें जोड़ना चाहें तो ऐसा कर सकते हैं लेकिन ये जरूरी नहीं है। आप इन दोनों को गर्म पानी में डालकर इनका आरक उस पानी में आ जाने दें। इस दौरान चीनी का इस्तेमाल ना करें, बल्कि गुड़ का इस्तेमाल करें (Use Jaggery not sugar)। इस मिश्रण को आप गुनगुना ही पी लें। इससे आपको काफी लाभ होगा। (Drink lukewarm to attain benefits)

तुलसी का इस्तेमाल करें (Use Holy Basil)

तुलसी में एंटी ऑक्सीडेंट्स के साथ साथ एंटी इंफ्लेमेटरी (Anti Inflammatory) गुण भी पाए जाते हैं। ऐसे में आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। आप इसे ऊपर दी गई दोनों विधियों में इस्तेमाल कर सकते हैं (You can use holy basil in the aforementioned recipes) या आप इसे ऐसे ही खा सकते हैं (or just chew it)। ऐसा करने से इसमें मौजूद गुण आपके गले की नली से शरीर में चले जाएंगे और आपको काफी लाभ होगा।

गर्म पानी की भांप लें (Take Hot Water Steam)

गर्म पानी बेहद लाभकारी होता है। गर्म पानी को शरीर में खून की दौड़ान बढ़ाने वाला माना जाता है। इसके साथ साथ गर्म पानी पीने से बीमार होने का खतरा भी कम हो जाता है। ऐसे में अगर आपको जुखाम है तो आप गर्म पानी की भांप ले सकते हैं। कई लोग इसमें विक्स (Vicks) तो कुछ कपूर (Camphor) एवं कुछ फिटकरी (Alum) का प्रयोग करते हैं।

अब इनमें से कौन सा वाला आपको सूट करता है ये आप अपनी सेहत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको लाभ होगा, वैसे अगर आप चाहें तो सिर्फ गर्म पानी की भांप भी ले सकते हैं और इससे आपको काफी लाभ होगा।

गर्म बोतल से सिकाई करें (Hot Water Compress)

ऐसा शायद कोई विरला ही होगा जिसने इसका इस्तेमाल नहीं किया होगा। गर्मी हो या बरसात, ठंडी हो या पतझड़, शरीर में कहीं ना कहीं दर्द होना लाजमी है। अब मालिक के बनाए इस शरीर में इतने अंग, मांसपेशियाँ एवं नाड़ियाँ हैं कि कहीं किसी ना किसी में कुछ परेशानी तो हो सकती है। ऐसे में आपने गर्म बोतल से सिकाई जरूर की होगी। अगर आपके पास वो प्लास्टिक वाली बोतल नहीं है तो आप किसी भी आम बोतल से भी इसको कर सकते हैं।

