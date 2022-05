हाथ पैर दर्द का घरेलू उपाय - Hanth Pair Dard ka Gharelu Upay

Home Remedies for Arm and Leg pain in hindi: हाथ और पैरों में दर्द की समस्या बेहद ही आम है। यह किसी को भी हो सकती है। जब हम ज्यादा चल देते हैं, ज्यादा कसरत करने पर या फिर जब ज्यादा कोई काम कर देते हैं तो हाथ पैर में दर्द की समस्या हो सकती है। कभी-कभी यह दर्द कम होती है लेकिन, कई बार असहनीय पीड़ा होने लगती है। कई बार हाथों और पैरों में दर्द की वजह चोट और दुर्घटना भी हो सकता है। ऐसे में हम कुछ घरेलू उपायों को अपनाकर इस दर्द से छुटकारा पा सकते हैं।

आगे बढ़ने से पहले यह भी बता दें कि, आम तौर पर अपने जीवनशैली में कुछ बदलाव करने जैसे स्ट्रेचिंग, कम प्रभाव वाले वर्कआउट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर आहार का सेवन करने से भी आपको दर्द को दूर करने और समस्या को जड़ से खत्म करने में मदद मिलेगी।

हाथ पैर दर्द का घरेलू उपाय

कोल्ड कंप्रेस का इस्तेमाल करें ( Use Cold Compress)

कसरत या चोटों के बाद हाथ पैरों में दर्द है तो इससे राहत पाने के लिए, एक तौलिये में दो बर्फ के टुकड़े लपेटकर प्रभावित जगह पर लगाएं। इसे कम से कम 10 से 15 मिनट तक करें और पूरे दिन में दो-तीन बार दोहराएं। यह हाथ पैर में दर्द का सबसे अच्छा घरेलू उपचारों में से एक है।

सेब का सिरका पिएं (Drink Apple Cider Vinegar)

एप्पल साइडर विनेगर में एनाल्जेसिक गुण होते हैं जो हाथ पैर में सूजन और दर्द को शांत करने में मदद करते हैं। इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए सुबह खाली पेट एक या दो चम्मच इसका सेवन करे। या फिर अपने नहाने के पानी में घोल मिलाकर नहाने से भी दर्द से आराम मिलता है।

हल्दी (turmeric will remove the pain of hands and leg)

हल्दी के सेवन से किसी भी दर्द से छुटकारा पाया जा सकता है। दरअसल, हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं जो नसों में हो रहे दर्द को राहत देने का काम करते हैं। हाथ पैर में दर्द होने पर हल्दी को तेल में मिलाकर इस्तेमाल करें या फिर दूध में डालकर पी जाए। इससे दर्द की समस्या से जल्द छुटकारा मिल जाएगा।

नीलगिरी तेल (eucalyptus oil massage in hands and leg pain)

हाथ पैरों में ज्यादा दर्द रहता है तो फिर नीलगिरी के तेल की मालिश करें। यह उन घरेलू उपचारों में से एक हैं जो इस समस्या से छुटकारा दिलाने में मदद करते हैं। दर्द से आराम पाने के लिए या तो इस तेल सूंघ लें नहीं तो किसी अन्य तेल में मिलाकर प्रभावित जगहों पर मालिश करने से भी काफी आराम मिलता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

