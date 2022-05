ल्यूकोरिया का घरेलू उपाय- Leucorrhoea ka gharelu upay

Home Remedies for Leucorrhoea in hindi: सफेद डिस्चार्ज या ल्यूकोरिया की समस्या महिलाओं में आम है। कई सारी महिलाओं को यह समस्या अक्सर रहती है। ज्यादातर ये समस्या युवा लड़कियों में देखा जाता है। ये समस्या होने पर वेजाइना से चिपचिपा, दुर्गंधयुक्त, गाढ़ा पानी निकलता है। अगर ये सफेद पदार्थ कम निकल रहे हैं तो डरने की जरूरत नहीं है लेकिन, अगर ज्यादा है तो फिर यह आपके लिए समस्या खड़ी कर सकती है। ज्यादातर ये समस्या उन महिलाओं को होती है जो खट्टे, चटपटे, चिकने, मांस-मदिरा अधिक नमकीन इत्यादि पदार्थों का ज्यादा सेवन करती हैं। कुछ घरेलू उपचार हैं जिनकी मदद से ल्यूकोरिया की समस्या को दूर किया जा सकता है।

ल्यूकोरिया के 4 घरेलू उपाय

मेथी के बीज (Fenugreek seeds will remove the problem of white discharge)

सफेद डिस्चार्ज यानी ल्यूकोरिया की समस्या को दूर करने के लिए मेथी के बीच एक प्राकृतिक घरेलू उपचार के रूप में काम करते हैं। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए गर्म पानी में मेथी के बीच डालकर सेवन करना चाहिए। इसके लिए आप एक मेथी के दानों को 1 लीटर पानी में डालकर गर्म कर लें और पानी जब ठंडा हो जाए तो इसे पी जाएं। इससे काफी लाभ होगा। ल्यूकोरिया में मेथीदाना योनी के माइक्रोफ्लोरा और पीएच के स्तर को संतुलित रखने में मदद करता है।

भिंडी (The problem of leucorrhoea will end with ladyfinger)

व्हाइट डिस्चार्ज की समस्या में भिंडी भी काफी कारगर मानी गई है। इसके लिए आप भिंडी को उबालकर उसके गाढ़े घोल का सेवन करें। इसके साथ ही कुछ महिलाएं भिंडी को दही में भिगोकर भी उसका सेवन करती हैं। दरअसल, दही योनि क्षेत्र में बैक्टीरिया के विकास को रोकने में मदद करता है।

धनिया का बीज (Home remedy for leucorrhoea is coriander seeds)

सफेद पानी को रोकने के लिए धनिये के बीजों का उपयोग महिलाओं में प्राकृतिक उपचार के रूप में किया जा सकता है। लगभग 10 ग्राम धनिया के बीजों को रातभर एक गिलास पानी में रातभर भिगोकर रख दें। सुबह खाली पेट पानी में से धनिये को निकालकर इसका नियमित रूप से सेवन करें काफी लाभ मिलेगा। धनिये के बीजों का पानी पीने से शरीर से विषाक्त पदार्थ बाहर निकल जाते हैं।

आंवला (Amla will end the problem of leucorrhoea)

आंवले से भी ल्यूकोरिया की समस्या से आप छुटकारा पा सकती हैं। एक से दो चम्मच आंवले के पाउडर में उतनी ही मात्रा में शहद मिलाएं दिन में कम से कम दो बार सेवन करने से लाभ मिलता है। इसके साथ ही रोज सुबह खाली पेट कच्चा आंवला खाने से भी लाभ मिलता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

