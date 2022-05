मोटे होने के लिए घरेलू उपाय - Mote hone ke liye Gharelu Upay

Home Remedies to get fat in hindi: वजन बढ़ जाने पर लोग खुब एक्सरसाइज और अपनी डाइट पर ध्यान देते हैं। हर कोई फिट रहना चाहता है। लेकिन, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो वजन बढ़ाने के लिए खूब मेहनत करते हैं। कई बार वजन नहीं बढ़ने का कारण तनाव, गलत खाने की आदतें, अनियमित भोजन, शारीरिक फिटनेस की कमी करे साथ ही कई और चीजें शामिल हैं। वजन बढ़ाने के लिए आपको सबसे पहले अपने आहार पर ध्यान देना होगा। उन आहार को चुनना होगा जिससे आपके हड्डियों पर मांस चढ़े और आप मोटे हों। ऐसे में कुछ घरेलू चीजों की मदद से आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं।

मोटे होने के लिए 5 घरेलू उपाय

मक्खन और चीनी (Add Clarified Butter And Sugar To Your Daily Diet)

मोटा होने के लिए एक चम्मच घी लें और उसमें एक चम्मच चीनी अच्छी तरह मिला लें। इस मिश्रण को रोजाना अपने लंच या डिनर से कम से कम आधा घंटा पहले खाली पेट खाएं। एक महीने तक इसका सेवन करें इसका परिणाम जल्द मिलने लगेगा।

आम और दूध एक साथ मिलाएं (Eat Mango and Milk Together for weight gain)

वजन बढ़ाने के लिए आम और दूध का सेवन करना काफी फायदेमंद माना गया है। इसके लिए एक पका हुआ आम दिन में तीन बार खाएं और साथ ही आम खाने के बाद गर्म दूध पी लें। या फिर आम के साथ गर्म दूध पीने से भी वजन बढ़ता है। दरअसल, आम में पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, चीनी और प्रोटीन होते हैं, जो आपके शरीर को सॉलिड बनाने में मदद करते हैं। इसका एक महीने तक नियमित रूप से सेवन करें। परिणाम कुछ ही दिनों में दिखने लगेगा।

दोपहर में नींद लेने से बढ़ता है वजन (Weight gain due to sleeping in the afternoon)

दोपहर में लगभग 45 मिनट से एक घंटे तक सोने से आपके दिमाग और मांसपेशियों को आराम मिलता है। यह न केवल आपका वजन बढ़ाने में मदद करता है, बल्कि आपको रात में अच्छी नींद लेने में भी मदद करता है। यह बिना जिम जाए वजन बढ़ाने के सबसे तेज़ तरीकों में से एक है।

पीनट बटर से बढ़ता है वजन (Peanut butter increases weight)

वजन बढ़ाने के लिए मूंगफली काफी कारगर माना गया है। क्योंकि, मूंगफली फैटी एसिड, प्रोटीन, खनिज और विटामिन से भरपूर होती है। अगर आप पीनट बटर का सेवन करते हैं वजन काफी तेजी से बढ़ता है क्योंकि, इसमें उच्च कैलोरी होती है। इसके लिए आप नियमित रूप से एक महीने तक मल्टीग्रेन ब्रेड पर पीनट बटर लगाकर सेवन करें।

कार्ब्स और वसा (Include carbs and fats in your diet to gain weight)

मोटे होने के लिए ऐसे आहार का चुनाव करें जिसमें कार्बोहाइड्रेट और वसा अधिक हो। वजन बढ़ाने में ये सबसे कारगर उपाय है। कार्ब्स शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। वसा और कार्ब्स के सेवन से धीरे-धीरे वजन बढ़ने लगता है।

कार्ब्स और वसा के स्रोत (Sources of Carbs and Fats)

चावल

साबुत अनाज

फुल फैट दही

जई

पनीर

एवोकाडो

नारियल का तेल

सारे अंडे

कद्दू और सूरजमुखी के बीज

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

