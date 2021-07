टाइफाइड के घरेलू उपचार: Typhoid Ke Gharelu Upchaar

टायफॉइड (Typhoid) को आप कोई आम बीमारी या नजला ना समझें। इस इकलौती बीमारी से कई लोग हर साल अपनी जान गंवाते हैं। आपको ये बात को मालूम होगी कि इस बीमारी के दौरान आपको बुखार आता है लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इसके साथ साथ जुखाम और ठंड भी अपना प्रभाव ड़ालते हैं।

बैक्टीरिया के प्रभाव के कारण होने वाली ये बीमारी आपने पाचन तंत्र और रक्तप्रवाह पर असर ड़ालता है। साल्मोनेला टाइफी के कारण होने वाली ये बीमारी आपके खराब खाने, पानी के कारण आपके शरीर का हिस्सा बन जाता है और फिर वहाँ पर अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है जो एक बड़ी बात है।

चूँकि ये बीमारी एक बैक्टीरिया के कारण होती है तो ऐसे में आपको एंटीबायोटिक दवाइयाँ लेनी चाहिए। आप कभी भी खुद डॉक्टर बनने का प्रयास ना करें। इससे आपको नुकसान ही होगा जो एक अच्छी बात नहीं है। आपके शरीर में टायफॉइड को खत्म करने के कई तरीके हैं लेकिन इस आर्टिकल के लिए हम घरेलू उपायों के बारे में बात करने वाले हैं।

टाइफाइड के घरेलू उपचार (Home Remedy for Typhoid)

प्याज का रस पिएं (Drink Onion Juice)

प्याज का रस पीने से आपके शरीर में टायफॉइड से लड़ने वाले जीवाणु या एंटीबॉडी बन जाते हैं जिसकी वजह से आप इसको मात देने में कामयाब हो जाते हैं। प्याज का रस शायद कई लोगों को पसंद ना आए या फिर वो कड़वा लगे। ऐसे में आइए आपको उन चीजों के बारे में बताते हैं जो सेहत को अच्छा कर सकते हैं।

तुलसी के पत्तों का रस पिएं (Drink Holy Basil Juice)

तुलसी को धर्म शास्त्र में काफी सम्मान प्राप्त है और इसको आप अपनी सेहत को ठीक रखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसके रस को दिन में दो बार पीते हैं तो आपको टायफॉइड बीमारी से निजात मिलेगा। ये बात ध्यान रखें कि ऐसे उपाय जड़ से ही परेशानी को खत्म कर देते हैं।

उबली लौंग का पानी पिएं (Drink Juice of Boiled Clove)

दो लीटर पानी में पाँच से आठ लौंग ड़ाल दें। इसका पानी उबलने दें और थोड़ी देर में आपको पानी का रंग बदलता हुआ दिखेगा। इस समय कुछ ना करें और अब पानी को आधा हो जाने दें। इस स्थिति में पानी को छान लें और गुनगुना पानी पिएं। टायफॉइड का बुखार हमेशा के लिए गायब हो जाएगा।

खाली पेट खाएं लहसुन की दो कलियाँ (Eat two pieces of Garlic on an empty stomach)

खाली पेट परेशानियों की जड़ है। ऐसा अगर आपसे किसी ने कहा है तो आप उसे ये समझा सकते हैं कि शरीर में होने वाली नब्बे प्रतिशत बीमारियों को ठीक करने में खाली पेट का काफी बड़ा योगदान है। आप इसकी मदद से अपनी सेहत को ठीक कर सकते हैं जो एक बेहद अच्छी बात है।

ऑरेंज खाने से लाभ मिलता है (Enjoy Citrus or Oranges)

इस बीमारी को ठीक करने के लिए आप ऑरेंज खा सकते हैं। ऑरेंज खाने से आपके शरीर में विटामिन्स, और रोग प्रतिरोधक क्षमता में बढ़ोतरी होती है। इससे आप किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं जिसमें कि टायफॉइड का बुखार भी शामिल है। सेहत फिट तो आप भी फिट।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

