वजन घटाने में आम का कैसे करें उपयोग : Vajan ghatane mein aam ka kaise karen upyog

गर्मी का मौसम आते ही सबसे पहले दिमाग में आता है आम, फलों का राजा आम सभी को पसंद होता है। आम कच्चा हो या पका हुआ, यह दोनों ही खाने में स्वादिष्ट लगते हैं। आम की स्मूदी (Smoothie) आइसक्रीम (Ice Cream), शेक (Shake), चटनी जैसी चीजें बना कर इसका सेवन किया जा सकता है। आम जितना ज्यादा खाने में टेस्टी होता है, उतने ही गुण भी इसमें मौजूद होते हैं। यह एंटीऑक्सिडेंट, विटामिन और खनिज से भरपूर होता है। कई बार लोग आम का सेवन करने से घबराते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आम का सेवन करने से वजन बढ़ जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि सही समय पर आम का सेवन करने से वजन कभी नहीं बढ़ेगा, इसके लिए बस ध्यान रखनी हैं कुछ बातें-

आम से नहीं बढ़ेगा वजन

फाइबर से भरपूर आम (Fiber rich Mango)

आम खाने वाले अब चिंता छोड़कर आम खाएं, क्योंकि आम से नहीं बढ़ेगा वजन, आम में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है जो आसानी से पच जाता है। एक रिसर्च के मुताबिक आम में पाए जाने वाले बायोएक्टिव कंपाउंड और फाइटोकेमिकल वसा से जुड़े जीन को दबा देती है। जिसके कारण शरीर पर चर्बी नहीं जमती और शरीर का वजन घटता है।

कैलोरी की मात्रा होती है कम (Calorie intake is low)

आम में कैलोरी की मात्रा बहुत कम होती है, इसमें पानी और डायटरी फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे वजन बढ़ने की जगह घटता है। जिन भी फलों में फाइबर की मात्रा अधिक होती है, वह फल वजन नहीं बढ़ाते, बल्कि वजन कम करने में मदद करते हैं।

आम खाने का सही समय (Right time to eat Mango)

लोग आम खाते हैं और मोटापा बढ़ने की शिकायत करते हैं, लेकिन आम खाने का भी समय होता है। आम का सेवन अगर सही समय पर करेंगे तो मोटापा कभी छू भी नहीं पाएगा। आम को सुबह नाश्ते के साथ खाना शुरु करें या फिर दिन के 12 बजे के पहले आम खा सकते हैं इस समय इसको खाने से वजन नहीं बढ़ेगा।

कितनी मात्रा में करें आम का सेवन (How much mango should be consumed)

जिन लोगों को वजन कम करना है, वह आम के सेवन की एक मात्रा बनाएं, एक दिन में आप एक आम से ज्यादा का सेवन न करें। क्योंकि अन्य फलों की अपेक्षा आम थोड़ा ज्यादा मीठा होता है। इसका ज्यादा सेवन करने से हेल्थ संबंधी समस्या हो सकती है।

