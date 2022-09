रिफाइंड ऑयल का करते हैं ज्यादा प्रयोग तो हो जाएँ सावधान, पहुंचा सकता है कई नुकसान 

आजकल बाजार में कई तरह के खाने के तेल आने लगे हैं। उनमें से ये समझना मुश्किल हो गया है कि कौन सा तेल हमारी सेहत के लिए लाभदायक हो सकता है। पहले के समय में लोग सरसों का तेल या मूंगफली के तेल का ही उपयोग किया करते थे। लेकिन अभी इसकी जगह रिफाइंड ने लेली। है। सरसों तेल की बढ़ती कीमतों के कारण लोग अब रिफाइंड का इस्तेमाल करने लगे हैं। जिसके चलते सेहत को कई तरह के नुकसान होने लगे हैं। रिफाइंड के ज्यादा इस्तेमाल से कई तरह की गंभीर बीमारियां होने लगती हैं। तो आइए जानते हैं ज्यादा रिफाइंड तेल के इस्तेमाल से सेहत को क्या नुकसान पहुंच सकते हैं।

रिफाइंड ऑयल के ज्यादा प्रयोग से हो सकते हैं ये नुकसान - Refined Oil Ka Jyada Prayog Se Ho Sakte Hain Ya Nuksan In Hindi

हार्ट के लिए नुकसानदायक (Harmful to the heart) - रिफाइंड तेल हार्ट के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है। दरअसल रिफाइंड में अधिक मात्रा में पाम ऑयल का उपयोग किया जाता है जिससे वह सेहत के लिए नुकसानदायक होता है। रिफाइंड ऑयल कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाने का काम भी करता है।

हड्डियों के लिए नुकसानदायक (Harmful to bones) - जो लोग लंबे समय तक रिफाइंड तेल का उपयोग करते हैं। उनको हड्डियों और जोड़ों की समस्या होने लगती है। रिफाइंड तेल को ज्यादा गर्म करने से उसके सभी तत्व नष्ट होने लगते हैं जो बाद में एक जहरीले पदार्थ की तरह बन जाता है। इसलिए ये हड्डियों के लिए नुकसानदायक होते हैं।

त्वचा के लिए नुकसानदायक (Harmful to the skin) - रिफाइंड ऑयल त्वचा के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है। रिफाइंड ऑयल का लगातार सेवन करने वाले लोगों में झुर्रियां और ड्राइनेस की समस्या होने लग जाती है। जिससे समय के पहले ही त्वचा बेकार दिखने लगती है।

रिफाइंड तेल की जगह करें इन तेलों का इस्तेमाल (Use these oils instead of refined oil) - यदि आप चाहते हैं कि आपकी सेहत सही बनी रहे। आपका हार्ट हेल्दी रहे आप समय से पहले बूढ़े न दिखें, तो उसका लिए आप रिफाइंड की जगह घर पर सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, अलसी का तेल, ऑलिव ऑयल का ही उपयोग करें। इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा साथ ही आप पूरी तरह से हल्दी रहेंगे।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

