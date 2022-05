नाशपाती खाने का सही समय और 5 फायदे - Nashpati Khane Ka Sahi Samay Aur 5 Fayde

नाशपाती (Pear) एक लोकप्रिय फल है। शरीर को इससे अनेक स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं। नाशपाती में विटामिन B, विटामिन C, विटामिन K, मिनरल, पोटैशियम, फोलेट, फाइबर, कॉपर, मैग्नीशियम, मैंगनीज पाए जाते हैं। इसमें पेक्टिन मौजूद होता है जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने व नियंत्रित करने और हृदय रोग का खतरा कम करने में लाभदायक होता है। इसमें कैलोरी कम मात्रा में होती है जो वजन कम करने में फायदेमंद हो सकता है। इसका सेवन सही समय पर करने से लाभ को दोगुना किया जा सकता है। आइये इस विषय पर और चर्चा करें, इस लेख में नाशपाती खाने का सही समय और फायदे बताए गए हैं।

नाशपाती खाने का सही समय : Right Time To Eat Pears In Hindi

नाशपाती का सेवन स्नैक के रूप में मिड-ब्रेकफास्ट या शाम के नाश्ते के रूप में लिया जा सकता है। इसको फ्रूट सलाद में या टॉपिंग की जगह काटकर इस्तेमाल किया जाता है। नाशपाती से मिठाई भी बनाई जाती है।

1. हड्डियों को मजबूत करे (Strengthen bones)

नाशपाती के सेवन से हड्डियों को मजबूती मिलती है। इसमें मौजूद कैल्शियम हड्डियों को मजबूती देता है जिससे हड्डिया मजबूत बनती हैं। कमजोर हड्डियों के लिए नाशपाती का सेवन प्रतिदिन करें।

2. खून की कमी में (Treats anemia)

खून की कमी की बीमारी को एनीमिया कहा जाता है। नाशपाती का सेवन इस कमी को पूरा करने में मदद कर सकता है। इसमें आयरन अच्छी मात्रा में होता है जो की शरीर में खून बढ़ाने में सहायक होता है।

3. वजन कम करे (Weight loss)

नाशपाती के सेवन से वजन कम किया जा सकता है। यह फल कैलोरी में कम होता है इसी कारण से इसके सेवन से हम कम कैलोरी खाते हैं जो आगे चल कर वजन कम करने में मददगार साबित होता है।

4. पाचन के लिए अच्छा (Good for digestion)

नाशपाती हाई इन फाइबर फ्रूट माना जाता है जिसके सेवन से पेट संबंधित समस्याओं में मदद मिलती है और प्रतिदिन नाशपाती को अपनी डाइट में शामिल करने से पाचन को मजबूती भी मिलती है।

5. ऊर्जा प्रदान करे (Provides energy)

नाशपाती में मौजूद विटामिन-मिनरल और पोषक तत्व के कारण यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करवा सकता है। यह बालों के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

