अखरोट के फायदे होते हैं अनेक, जानिए खाने का सही तरीका 

अखरोट ड्राई फ्रूट (Dry Fruit) की श्रेणी में आता है। अखरोट को खाने से सेहत को कई तरह के फायदे मिलते हैं। इसमें प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे - ओमेगा 6, ओमेगा 3, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन बी2 , फाइबर, आदि तत्व पाए जाता है। ये सभी तत्व हमारी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। ब्रेन की तरह दिखने वाला अखरोट दिमाग के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होता है। लेकिन हमें इसके फायदे लेने के लिए इसको खाने का सही तरीका भी पता होना बहुत जरुरी होता है। तो आइए जानते हैं अखरोट खाने का सही तरीका और इसके सेहत के लिए फायदे।

इम्यूनिटी के लिए खाएं अखरोट (Eat walnuts for immunity) - कमजोर इम्यूनिटा के लिए अखरोट का सेवन करना बहुत आवश्यक होता है। इसके सेवन से न सिर्फ आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी बल्कि बहुत से सेहत संबंधी परेशानियां भी ठीक हो सकेंगी। इसका सेवन आप दूध में या किसी स्मूदी में मिलाकर कर सकते हैं। ऐसा करने से शरीर को बहुत से लाभ मिलते हैं और शरीर को ताकत भी मिलती है।

दिमाग के लिए फायदेमंद अखरोट (Nuts are beneficial for the brain) - अखरोट के सेवन से दिमाग तेज होता है और दिमाग शांत रखने में भी ये मदद करता है। इसका लाभ लेने के लिए आप इसे रात में भिगोकर रखें और सुबह खाली पेट इसका सेवन करें। इससे इसके और भी ज्यादा फायदे देखने को मिलेंगे।

कब्ज में लाभकारी (Beneficial in constipation) - जैसा की हमने आपको बताया अखरोट को रात में भिगोकर खाने से फायदे मिलते हैं। इसका एक और फायदा यह भी है कि इसके सेवन से कब्ज की समस्या से भी छुटकारा पाया जा सकता है। अखरोट में फाइबर की अधिक मात्रा होती है जिससे ये पाचन को सही करता है। इसका इस तरह सेवन करने से आप कब्ज को खुद से दूर रख सकते है।

हार्ट को रखे हेल्दी (Keep heart healthy) - अखरोट के सेवन से हार्ट को भी हेल्दी रखा जा सकता है। क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड मौजूद होता है। यही नहीं इसमें गुड कोलेस्ट्रॉल भी होता है जिसके सेवन से हार्ट मजबूत होता है। ये बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करके गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है।

प्रेगनेंसी में फायदेमंद (Beneficial in pregnancy) - अखरोट के सेवन से प्रेगनेंसी में बहुत फायदा मिलता है। इसके सेवन से बच्चे का दिमाग तेज होता है। वहीं इसमें पाए जाने वाला ओमेगा 3 फैटी एसिड बच्चे और मां दोनों के लिए जरूरी होता है।

किसी भी ड्राई फ्रूट को खाने के लिए आप उसे रात में पानी में भिगोकर रखें, फिर सुबह उसका सेवन करें। ऐसा करने से इसके ज्यादा लाभ देखने को मिलते हैं। इसको आप किसी भी तरह की स्मूदी में डालकर भी सेवन कर सकते हैं। इस बात का भी ध्यान जरूर रखें कि अखरोट को रोस्ट करके न खाएं क्योंकि ऐसा करने से इसके सभी गुण खत्म हो सकते हैं।

