Vitamin-C शरीर में घुलने वाला विटामिन है जिससे शरीर को कई प्रकार के फायदे होते हैं। हड्डियों को जोड़ने वाला कोलाजेन नामक पदार्थ, रक्त वाहिकाएं, लाइगामेंट्स, कार्टिलेज आदि अंगों को भी अपने निर्माण के लिए विटामिन C वांछित होता है। यही विटामिन कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रित करता है। यह एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी कार्य करता है। इससे शरीर के विभिन्न अंग को आकार बनाने में मदद मिलती है। यह शरीर की रक्त वाहिकाओं को मजबूत बनाने में सहायक होता है। यह सामान्य सर्दी-जुकाम में औषधि रूप में कां करता है। इसके अभाव में मसूड़ों से खून बहता है, दांत दर्द हो सकता है, दांद मसूढ़ों में ढीले हो सकते हैं या निकल सकते हैं। इस लेख में टॉप 10 विटामिन C फ्रूट्स की सूचि दी गयी है, यह फल शरीर में विटामिन C की कमी को पूरा कर सकते हैं।

टॉप 10 विटामिन C फ्रूट्स - Top 10 Vitamin C Fruits In Hindi

1. संतरा (Orange)

संतरा बहुत ही लोकप्रिय फल है। संतरा खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। संतरे में भी विटामिन C अच्छी मात्रा में पाई जाती है। 100 ग्राम संतरे में विटामिन C की मात्रा 53.2 मिली ग्राम होती है।

2. नींबू (Lemon)

नींबू का स्वाद खट्टा होता है। इसका उपयोग शर्बत, आचार, चटपटा चाट आदि बनाने में किया जाता है। गर्मी के दिनों में भारतीय घरों में नीबू पानी का उपयोग कोल्ड्रिंक की तरह किया जाता है। 100 ग्राम नीबू में 53 मिली ग्राम विटामिन सी पाया जाता है।

3. आंवला (Indian gooseberry)

आंवला का ज्यादातर उपयोग जूस, अचार, पाउडर आदि बनाने में किया जाता है। यह त्वचा, बाल और शरीर के विभिन्न अंगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। 100 ग्राम आंवले में विटामिन C की मात्रा लगभग 450 मिली ग्राम तक पाया जाता है।

4. अनानास (Pineapple)

अनानास खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है। इसके कई सारे औषधीय फायदे भी हैं। इसमें भी विटामिन C पाई जाती है। यह फल विटामिन C का अच्छा स्त्रोत है। 100 ग्राम अनानास में 47.8 मिली ग्राम विटामिन-C पाया जाता है।

5. आम (Mango)

आम फलों का राजा कहलाता है। आम का उत्पादन भारत में बड़ी मात्रा में होता है। आप आम जरुर खाते होंगे लेकिन क्या आपको पता है की आम खाने से आपके शरीर को विटामिन C मिलता है। 100 ग्राम आम में 36.4 मिली ग्राम विटामिन C पाया जाता है।

6. खरबूजा (Muskmelon)

गर्मी के मौसम में मिलने वाला यह स्वादिष्ट फल भारत में बहुत खाया जाता है। वैसे तो इसमें 95% पानी होता है लेकिन इसके साथ ही कई प्रकार के मिनरल्स और पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। 100 ग्राम खरबूजा में 36.7 मिली ग्राम विटामिन C पाया जाता है।

7. किवी (Kiwi)

पिछले कुछ सालों में कीवी ने अपनी छवि भारीतये बाज़ारो में बना ली है। इस फल का स्वाद अन्य फलों की तुलना में बिलकुल अलग होता है। कीवी पोषक तत्वों से भरपूर फल है। इसमें विटामिन C भी पर्याप्त मात्रा में मौजूद होता है। 100 ग्राम कीवी में 92.7 मिली ग्राम विटामिन C होता है।

8. तरबूज (Watermelon)

मीठे रसों से भरा स्वादिष्ट तरबूज गर्मी से राहत दिलाने में मदद करता है। इसमें पानी की अत्यधिक मात्रा पायी जाती है। इससे शरीर में पानी की मात्रा को पूरा किया जा सकता है। तरबूज सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है। 100 ग्राम तरबूज में 8 मिली ग्राम विटामिन C होता है।

9. मौसंबी (Mausambi)

मौसंबी का फल नीबू की तरह ही होता है लेकिन इसका आकार नीबू से अधिक होता है। इसे मीठा नीबू भी कहा जाता है। गर्मी के दिनों में शरीर में पानी की कमी को पूरा करने में मौसंबी का जूस बहुत फायदेमंद होता है। अगर हम विटामिन C की बात करें तो 100 ग्राम मौसंबी में विटामिन C की मात्रा 50 मिली ग्राम होता है।

10. स्ट्रॉबेरी (Strawberry)

लाल रंग का स्ट्रॉबेरी दिखने में जितना ख़ूबसूरत होता है खाने में भी उतना ही मजेदार होता है। इसमें भी कई सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें भी विटामिन C अच्छी मात्रा में पाई जाती है। यह फल विटामिन सी का अच्छा स्त्रोत है। 100 ग्राम स्ट्रॉबेरी में 58.8 मिली ग्राम विटामिन C पाया जाता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

Edited by Vineeta Kumar