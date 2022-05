निखरी त्वचा के लिए हल्दी चंदन फेस पैक- Nikhri Twacha ke liye Haldi Chandan Face Pack

Turmeric sandalwood face pack for glowing skin in hindi: हल्दी चंदन कई धार्मिक कार्यों से लेकर चेहरे की चमक तक के लिए काम में लिया जाता है। आयुर्वेद में इन दोनों का ही खास महत्व है। स्किन से जुड़ी समस्याओं के लिए हल्दी और चंदन का खूब इस्तेमाल किया जाता है। इससे हमारी त्वचा में निखार आने के साथ ही मुलायम भी होती है। इसके अलावा मुहांसे, त्वचा का रूखापन, ऑयली स्किन और त्वचा से जुड़ी कई अन्य समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए इन दोनों का इस्तेमाल करना लाभकारी होता है। इन दोनों को मिक्स कर फेस पैक लगाने से कई सारे लाभ मिल सकते है।

निखरी त्वचा के लिए हल्दी चंदन फेस पैक

ग्लो करने लगेगी त्वचा (turmeric sandalwood face pack for glowing skin)

त्वचा को ग्लोइंग बनाने के लिए हल्दी चंदन फेस पैक काफी काम आ सकता है। इसके साथ ही आपकी गर्दन भी साफ करने में ये मदद करेंगे। इसके लिए एक कटोरी में एक चम्मच चंदन पाउडर में चुटकी भर हल्दी पाउडर और गुलाब जल या पानी मिलाकर पेस्ट तैयार कर लें। इस पेस्ट को अपनी त्वचा और गर्दन पर लगाकर 15 से 20 मिनट के छोड़ दें। इसके बाद नॉर्मल वॉटर से इसे धो लें। ये आपकी त्वचा को साफ करने के साथ ही ग्लो करने में मदद करेगी। इसे हफ्ते में 2 से 3 बार इस्तेमाल करने पर फायदा दिखने लगेगा।

डेड कोशिकाओं के लिए (Turmeric sandalwood face pack is beneficial for dead cells)

हल्दी और चंदन एक प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट हैं जो हमारी मृत कोशिकाओं को हटाने में मदद करते हैं। इन दोनों के फेस पैक को लगाने से त्वचा का रंग साफ होता है साथ ही मुंहासे और दाग धब्बों से छुटकारा मिलता है। इसके अलावा चंदन आपके त्वचा को ठंडा बनाए रखेगा।

झुर्रियों से छुटकारा दिलाए हल्दी चंदन (Turmeric sandalwood to get rid of wrinkles)

गर्मी का मौसम शुरू होते ही कई सारी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। इस दौरान चेहरे पर झुर्रियों की समस्या भी होने लगती है। ऐसे में चंदन और हल्दी काफी काम आ सकते हैं। हल्दी और चंदन का एंटी एजिंग पैक समय से पहले त्वचा में होने वाली झुर्रियों, लटकी हुई त्वचा और चेहरे पर होने वाली महीन लाइनों को भी छुटकारा दिलाने में मदद करते हैं।

रूखी त्वचा के लिए लगाए हल्दी चंदन (Apply turmeric sandalwood for dry skin)

रूखी त्वचा से परेशान हैं तो फिर हल्दी और चंदन का फेस पैक आपके काम आ सकता है। हल्दी और चंदन का लेप रूखी त्वचा को फिर से जानदार, नरम और खिली हुई बनाने में मदद करते हैं। साथ ही चेहरे के कालेपन को भी दूर करने में मदद करता है।

