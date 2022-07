चोकर के उपयोग और 5 फायदे - Chokar Ke Upyog Aur Fayde

कई बार साधारण चीजें भी बहुत उपयोगी हो जाती हैं। ऐसी ही एक उपयोगी चीज है गेहूं का चोकर जिसे आमतौर पर चोकर के नाम से जाना जाता है। अधिकांश अनाज, जैसे गेहूं और जई, की बाहरी परत सख्त होती है। जब उन्हें प्रोसेस किया जाता है, तो ऐसे हमे चोकर प्राप्त होता है। गेहूं का आटा बनाने की प्रक्रिया से मिलर या गेहूं की भूसी मिलती है। गेहूं का चोकर पोषण से भरपूर होता है और कई आहार लाभ प्रदान करता है। गेहूं की भूसी का अनाज नाश्ते के भोजन के लिए अच्छा है। यह एक पौष्टिक भोजन है, और इससे लंबे समय तक भूख नहीं लगती है। गेहूं का चोकर सस्ता और बहुमुखी है। इस लेख में चोकर के उपयोग और फायदों के बारे में बताया गया है।

चोकर के उपयोग और 5 फायदे

चोकर का उपयोग : Uses Of Bran In Hindi

1. चोकर का उपयोग गेहूं को धोकर उससे बिना छाने रोटी बनाने के लिए कर सकते हैं।

2. चोकर का सेवन गेहूं का दलिया के रूप में भी किया जा सकता है।

3. चोकर को दही के साथ खाया जा सकतव है।

4. चोकर को सूप में मिलाकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

5. कूकीज, बिस्कुट में भी चोकर का उपयोग किया जा सकता है।

चोकर के फायदे : Benefits Of Chokar In Hindi

चोकर आपके लिए कई तरह से बहुत फायदेमंद हो सकता है जैसे -

1. चोकर के नियमित सेवन से कब्ज की समस्या दूर होती है। चोकर फैट कम करने में सक्षम है।

2. मधुमेह को नियंत्रित करता है, जैसे आंवला क्योंकि इसमें इंसुलिन के उत्सर्जन के लिए आवश्यक मिनरल होते हैं, जो मधुमेह रोगियों के लिए उपयुक्त होते हैं।

3. गेहू से प्राप्त किये जाने वाला चोकर पाचन तंत्र (Digestive System) को बेहतर बनाने में बहुत मदद करता है।

4. चोकर को बच्चों के लिए पर्याप्त भोजन का हिस्सा माना जाता है। बच्चो को खाने में चोकर मिलाकर देने से इसके पोषक तत्व को आसानी से खाया जा सकता है।

5. यह बच्चों में अस्थमा (asthma) में रोक- थाम का काम भी करता है और यह शरीर को अधिक ऊर्जा प्रदान करता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

