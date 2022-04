सौंफ (Fennel seeds) आम तौर पर रसोई में मिल जाती है। इसकी तासीर ठंडी होती है। दूध (Milk) के साथ सौंफ के सेवन से कई फायदे देखे गए हैं। यह हमें तारो-ताजा और स्वस्थ बनाये रखने में मदद करते है। सौंफ और दूध का मिश्रण सेहत के लिए अनेक फायदे लाता है। इसमें कई प्रकार के पोषक तत्व मौजूद होते है। इसके सेवन से कई तरह की बिमारियों से बचाव होता है। सौंफ में कैल्शियम, सोडियम, आयरन और पोटैशियम जैसी तत्व होते है और दूसरी ओर दूध में कैल्शियम, प्रोटीन, पोटैशियम और फास्फोरस जैसे जरूरी न्यट्रिएंट्स होते हैं। आइये इस लेख के माध्यम से सौंफ और दूध के उपयोग और फायदों को जाने और अपनाए।

दूध में सौंफ का उपयोग और फायदे - Doodh Mein Saunf Ka Upyog Aur Fayde In Hindi

सौंफ वाला दूध बनाने का तरीका : How To Make Fennel Milk In Hindi

1 गिलास दूध और 1 चम्मच सौंफ को एक साथ धीमी आंच पर उबाल लें। अच्छे से उबलने के बाद इसे छान लें, यदि चीनी डालने की इच्छा हो तो दाल लें। अन्यथा इसे ऐसे ही गरमा गर्म सर्वे करके पिएं।

वजन कम करने में लाभदायक (Helps in shedding extra kilos)

बढ़ते वजन से है परेशान? रात को सोते समय सौंफ वाला दूध के सेवन से आप वजन कम कर सकते हैं। इसके सेवन से आपको देर रात भूख का एहसास नहीं होगा। सौंफ वाला दूध शरीर के मेटाबोलिज्म को बढ़ाता है और अधिक कैलोरी जलाने में मदद करता है।

आँखों के स्वास्थ्य के लिए (Good for eye health)

सौंफ वाले दूध में पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं जिसके कारण यह आँखों के स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक बन जाता है। यदि आपकी आँखों की रौशनी कमजोर है तो इसका रोजाना सेवन आपके लिए फायदेमंद होगा। यह आँखों के स्वास्थ्य की देख-भाल भी करने में सक्षम होता है।

त्वचा के लिए लाभदायक (Good for skin)

सौंफ वाले दूध में नुट्रिएंट्स अच्छी मात्रा होते है यह पेट की समस्या नहीं होने देते और त्वचा रोगो से बचाव करते हैं। सौंफ में जीवाणुरोधी गुण होते है जिस कारण से चेहरे व त्वचा से जुडी समस्या ठीक हो सकती है। सौंफ वाले दूध के सेवन से आप अच्छी, बेदाग, स्वस्थ त्वचा पा सकते हैं।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

Edited by Vineeta Kumar