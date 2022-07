तरबूज एक अद्भुत हाइड्रेटिंग फल है क्योंकि इसमें 92% पानी होता है और यह मिनरल और विटामिन से समृद्ध होता है। इसके बीज विभिन्न पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। इन बीजों में कैलोरी की मात्रा कम होती है और यह जिंक, मैग्नीशियम, पोटेशियम आदि जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। तरबूज के बीज प्रतिरक्षा और हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं और ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करते हैं, जिससे मधुमेह खाद्य चार्ट में एक प्रमुख स्थान प्राप्त होता है। इस लेख में तरबूज के बीज के उपयोग, फायदे और नुकसान के बारे में जानकारी दी गयी है।

तरबूज के बीज के 5 उपयोग, 3 फायदे और 3 नुकसान

तरबूज के बीज के उपयोग : Uses of Watermelon Seeds In Hindi

1. तरबूज के बीज को आप चिक्की के रूप में खा सकते हैं।

2. तरबूज के बीज को उबालकर खाया जा सकता है।

3. इन बीजों को पानी में उबालकर, चाय तथा काढ़े के रूप में भी पी सकते हैं।

4. तरबूज के बीजों की बर्फी भी बनाई जाती है।

5. तरबूज के बीज सलाद, ब्रेड या पोहा जैसे स्नैक्स पर गार्निश करके भी सेवन किया जा सकता है।

तरबूज के बीज के फायदे : Benefits of Watermelon Seeds In Hindi

1. त्वचा के स्वास्थ्य में सुधार (Improves skin health)

तरबूज के बीज मैग्नीशियम से भरपूर होते हैं जो आपकी त्वचा की संपूर्ण उपस्थिति में सुधार करने में मदद करते हैं। इसका उपयोग एक्जिमा और अन्य त्वचा की स्थितियों में किया जाता है जहां आपकी त्वचा शुष्क और खुजलीदार होती है। तरबूज के बीज आपकी रूखी, बेजान त्वचा के लिए मॉइस्चराइजर का काम करते हैं।

2. हृदय स्वास्थ्य में सुधार करे (Improves heart health)

तरबूज के बीज आपके हृदय स्वास्थ्य को कई तरह से बढ़ावा दे सकते हैं। मोनोअनसैचुरेटेड और पॉलीअनसेचुरेटेड फैटी एसिड का अच्छा स्रोत होने के नाते, अध्ययनों से पता चला है कि यह अच्छे फैट दिल के दौरे और स्ट्रोक से बचाने में उपयोगी होते हैं।

3. प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा दें (Boost the immunity system)

तरबूज के बीज आयरन और मिनरल से भरे होते हैं जो प्रतिरक्षा कार्यों को बढ़ाते हैं। इन बीजों में विटामिन B कॉम्प्लेक्स भी होता है जो इस संबंध में भी मदद करता है।

तरबूज के बीज के नुकसान : Side-Effects Of Watermelon Seeds In Hindi

1. डायरिया / जी-मिचलाना,

2. पेट में मरोड़ महसूस होना,

3. हाइपरकेलेमिया (पोटैशियम का अधिक स्तर होना)।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

