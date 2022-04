अदरक का उपयोग और इसके चमत्कारी फायदे - Adrak ka upyog aur iske chamatkari fayde

अदरक के गुणों के बारे में बात करें तो आयुर्वेद ग्रंथों में इसे सबसे महत्वपूर्ण बूटियों में से एक माना गया है। यहां तक की इसे औषधियों का एक पूरा खजाना माना जाता है। अदरक की मदद से जोड़ों के दर्द, जी मिचलाने, सर्दी जुकाम जैसी समस्याओं में लाभ मिलता है। इसके साथ ही अदरक के जरिए कई बीमारियों को खत्म किया जा सकता है। यह वजन संतुलित रखने के साथ ही कोलेस्ट्रॉल के लिए भी फायदेमंद है।

अदरक के फायदे |Benefits of Ginger

वजन घटाने के लिए अदरक का सेवन (Ginger is helpful in reducing weight)

अदरक वजन घटाने के लिए काफी फायदेमंद माना गया है। इसके सेवन से आप अपने बढ़े हुए वजन को कंट्रोल कर सकते हैं। एक अध्ययन की मानें तो, अदरक एक फैट बर्नर की तरह काम करता है और पेट, कमर और कूल्हे पर जमी चर्बी को कम कर सकता है। वजन कम करने के लिए आप चाहें तो अदरक को डिटॉक्स ड्रिंक में भी शामिल कर सकते हैं।

हृदय को स्वस्थ बनाता है (Ginger for heart health)

हृदय को स्वस्थ बनाए रखने के लिए अदरक का सेवन करना काफी लाभकारी साबित हो सकता है। इसमें सूजन, मुक्त कणों का प्रभाव, खून जमने की प्रक्रिया, बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर और लिपिड को नियंत्रित करने के गुण होते हैं। यह सभी प्रभाव संयुक्त रूप से हृदय स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद होते हैं।

कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करे अदरक (Ginger can control cholesterol and blood pressure)

अदरक में हाइपरटेंसिव (ब्लड प्रेशर को कम करने वाला) प्रभाव पाया जाता है। इसके साथ ही अदरक के रस का सेवन करने से लिपिड को नियंत्रित करने के साथ ही बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद मिलता है। ऐसे में अदकर का सेवन करना कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर मरीजों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है।

माइग्रेन (Ginger is beneficial for migraine)

पिछले कुछ सालों से माइग्रेन के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा होते जा रहा है। इस समस्या को भी अदरक के जरिए कम किया जा सकता है। दरअसल, अदरक में दर्दनिवारक गुण मौजूद होते हैं, जो माइग्रेन में होने वाले दर्द को कम करने में सहायक होते हैं। माइग्रेन के तीव्र दर्द को नियंत्रित करने के लिए अदकर के रस का सेवन करना काफी लाभकारी साबित हो सकता है।

पिंपल्स (Benefits of ginger to get rid of pimples)

अदरक त्वचा के लिए भी काफी फायदेमंद है। त्वचा की गंदगी दूर करने के साथ ही अगर पिंपल्स की समस्या से परेशान हैं तो अदरक इससे छुटकारा दिला सकता है। अदरक में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं जिसकी वजह से पिंपल्स की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं।

मधुमेह (benefits of ginger in diabetes)

जिन्हें मधुमेह है उन्हें अदरक काफी लाभ पहुंचा सकता है। क्योंकि, इसमें लिवर, किडनी को स्वस्छ और सुरक्षित रखने के गुण पाए जाते हैं।

अदरक का उपयोग |Know How to Use Ginger

-अदरक को शहद के साथ

-अदरक और नींबू ड्रिंक्स के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं।

-अदरक के रस को निकालकर पी सकते हैं।

-अदरक की चाय

-सब्जी में तड़का लगाने के लिए

-अदरक का अचार

-अदरक के पाउडर का भी सेवन करने से कई लाभ मिलते हैं।

-अदरक को लंबा और पतला काट कर इसमें नमक-मिर्च और अपनी पसंद का मसाला लगाकर धूप में सुखा दें। फिर इसे कभी भी खा सकते हैं।

