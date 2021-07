विटामिन बी (Vitamin B) में कई प्रकार होते हैं और हर विटामिन के हिस्से का अपना महत्व है। शरीर में कई नाड़ियाँ, मांशपेशियाँ, एवं हड्डियाँ हैं और हर किसी की अपनी अलग जरूरत है। अगर आपको भी अपने शरीर में कोई कमजोरी (Weakness) महसूस हो रही है जिसमें थकावट (Tiredness), अधिक नींद आना (Excessive Sleep) शामिल है तो आपको विटामिन बी की परेशानी से दो चार होना पड़ सकता है।

शरीर में आपको ये विटामिन अलग से नहीं दिखाई देंगे लेकिन आपके द्वारा खाई गई चीजों में आपको इसका फायदा मिल जाएगा। जब आप नींबू या मौसम्मी खाते हैं तो उस समय आपके शरीर को विटामिन सी प्राप्त हो जाता है लेकिन आपको उस समय नहीं मालूम होता है कि आप जो खा रहे हैं वो आपके शरीर में विटामिन सी की कमी को पूरा कर रहा है। यही हाल विटामिन बी से जुड़े खानों का भी है।

विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है: Vitamin B Ki Kami Se Kaun Sa Rog Hota Hai

पेट में गैस का अधिक बनना: Excessive Gas in the stomach

पेट को आप पाचन का केंद्र कह सकते हैं। जब आप अपने पेट को फिट रखते हैं तो आपका दिमाग और शरीर भी फिट महसूस करता है। वहीं अगर आप पेट को मुश्किल में ड़ालते हैं तो आपको मुश्किलों के एक बोझ से दो चार होना पड़ता है। ये अच्छी बात नहीं है और हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए।

एनीमिया का शिकार हो सकते हैं आप: Anemia disease

एनीमिया एक ऐसी परेशानी है जिसमें आपको काफी कमजोरी का सामना करना पड़ता है। शरीर को आयरन की जरूरत है और अगर आप उसे वो नहीं देंगे तो उससे शरीर को दिक्कत होना तय है। अपने शरीर को अगर आप आयरन की कमी से ग्रस्त पाते हैं तो तुरंत विटामिन बी से जुड़ी चीजें खाने लगें।

शरीर में बैक्टीरिया को बढ़ने का मौका मिलता है: Bacteria gets the opportunity to grow

विटामिन बी को आप शरीर का शील्ड कह सकते हैं। एक तरफ जहाँ अच्छे बैक्टीरिया सेहत के लिए जरूरी हैं तो वहीं बुरे बैक्टीरिया से आपको काफी नुकसान होता है। खुद को ऐसी स्थिति में ना लाएं जहाँ आपके शरीर में बैक्टीरिया, परजीवी, क्रोहन्स एवं सेलिएक रोग अपनी जगह बना लें।

