PUBG मोबाइल Lite OBB/APK 2020: डाउनलोड लिंक

PUBG MOBILE

PUBG मोबाइल Lite PUBG मोबाइल का टोंड डाउन वर्जन है जोकि ख़ास 1 GB से कम रैम वाले फ़ोन के लिए बनाया गया है। गेम अनरियर इंजिन 4 के साथ बनाया गया है। यह गेम आपको प्ले स्टोर पर तो मिल ही जायेगा लेकिन आप इसको OBB फाइल्स से भी इंस्टॉल कर सकते है। आइये जानते है कि PUBG मोबाइल LITE OBB फाइल् से कैसे इनस्टॉल करे:-

नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करे PUBG MOBILE OBB/APK 2020 इनस्टॉल करने के लिए:-

डाउनलोड लिंक :- https://apkcombo.com/pubg-mobile-lite/com.tencent.iglite/

1) ऊपर दी गई लिंक से गेम की OBB फाइल्स को डाउनलोड करें।

2) उसके बाद अपने फ़ोन का फाइल मैनेजर खोले और क्लिक करें डाउनलोड फाइल पर

Android_Litetrunk_No73_0।16।0।11047_Shipping_Google_CE।signed।shell।apk

3) UNKNOWN SOURCES की इंस्टॉलेशन को एनेबल करें settings>safety एंड privacy ; इंस्टॉल एप्स फ्रॉम UNKNOWN SOURCES.

4) APK फाइल की इंस्टॉलेशन होने के बाद एक नया फोल्डर बनाये com.tencent.iglite" ANDROID/OBB में ।

5) इंस्टॉल हुई फाइल को डायरेक्टरी में कॉपी पेस्ट करें

६) PUBG MOBILE LITE का अब आप आनंद ले सकते है ।

Advertisement

PUBG MOBILE LITE

गेम का साइज 500MB के करीब है तो ध्यान रखें की आपके फ़ोन में 1GB स्टोरेज खाली हो । अगर आपको ये मैसेज " There was a problem parsing the package"; दिखे तो कोशिश करें की आप APK और OBB फाइल्स दोबारा इंस्टॉल करें।

PUBG MOBILE LITE भी आपको PUBG जैसा एक्सपीरियंस देता है बस इनमे फर्क साइज और इन-गेम फीचर्स का है। PUBG MOBILE LITE में सिर्फ एक ही मैप है।