साल 2023 में WWE के 2 प्रीमियम लाइव इवेंट्स जो धमाकेदार रहे और 2 जिन्होंने फैंस को काफी ज्यादा निराश किया

WWE: WWE के लिए साल 2023 काफी यादगार रहने वाला है। इस साल कई जबरदस्त स्टोरीलाइंस और मैच देखने को मिले। इसी बीच कुछ सुपरस्टार्स ने अपने रिटर्न द्वारा भी फैंस को चौंकाया। कंपनी ने साल में हुए सभी प्रीमियम लाइव इवेंट्स को बेहतर बनाने की पूरी कोशिश की।

2023 में हुए ज्यादातर इवेंट्स काफी धमाकेदार साबित हुए लेकिन कुछ इवेंट्स फैंस की उम्मीदों के अनुसार साबित नहीं हो पाए। इसलिए इस आर्टिकल में हम साल 2023 के 2 सबसे अच्छे प्रीमियम लाइव इवेंट्स और 2 सबसे खराब इवेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं।

2- सबसे खराब इवेंट: WWE Payback 2023

SummerSlam जैसे बड़े प्रीमियम लाइव इवेंट के बाद फैंस को Payback 2023 से काफी उम्मीदें थी। इस शो ने बिल्कुल भी प्रभावित नहीं किया। शो की शुरुआत बैकी लिंच और ट्रिश स्ट्रेटस के धमाकेदार स्टील केज मैच से हुई। इसके बाद एलए नाइट और मिज़ का मैच हुआ, जिसमें जॉन सीना ने दोनों स्टार्स पर से फोकस हटा दिया। मैच उतना खास नहीं रहा था।

रे मिस्टीरियो और ऑस्टिन थ्योरी का यूएस टाइटल मुकाबला प्रीमियम लाइव इवेंट में होने वाले मैचों के लेवल पर नहीं था। जजमेंट डे vs केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन स्ट्रीट फाइट मैच रोचक था लेकिन इसमें लगातार इंटरफेरेंस ने फैंस को निराश कर दिया। रिया रिप्ली vs राकेल रॉड्रिगेज़ और सैथ रॉलिंस और शिंस्के नाकामुरा, दोनों चैंपियनशिप मैच क्वालिटी के हिसाब से खास नहीं थे। कुल मिलाकर इस शो में बैकी vs ट्रिश के अलावा ज्यादा रोचक चीज़ें देखने को नहीं मिली।

2- सबसे अच्छा इवेंट: WWE Survivor Series: WarGames 2023

WWE Survivor Series: WarGames 2023 प्रीमियम लाइव इवेंट काफी जबरदस्त रहा था। इस शो की शुरुआत में ही विमेंस डिवीजन का WarGames मैच देखने को मिला, इसमें विमेंस स्टार्स की ओर से शानदार मूव्स का प्रदर्शन हुआ। गुंथर और मिज़ के मैच ने भी फैंस को काफी प्रभावित किया। सैंटोस इस्कोबार और ड्रैगन ली का मैच उम्मीदों के अनुसार नहीं गया लेकिन रिया रिप्ली और ज़ोई स्टार्क ने अपने प्रदर्शन से विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच को खास बनाया।

मेन इवेंट में हुई मेंस WarGames मैच सबसे प्रभावशाली रहा और इसे सालों तक याद रखा जाएगा। इसमें कई शानदार स्पॉट्स देखने को मिले और इसी बीच रैंडी ऑर्टन ने धमाकेदार वापसी की। मैच के बाद अचानक सीएम पंक का ऐतिहासिक रिटर्न भी फैंस के लिए बड़ा सरप्राइज रहा। कुल मिलाकर यह शो शुरुआत से लेकर अंत तक जबरदस्त साबित हुआ था।

1- सबसे खराब इवेंट: WWE Fastlane 2023

Fastlane 2023 इवेंट ने फैंस को काफी ज्यादा निराश किया। रोमन रेंस इस शो का हिस्सा नहीं थे। उनकी गैरमौजूदगी में WWE को अच्छा कार्ड बुक करना चाहिए था लेकिन उन्होंने निराश किया। कोडी रोड्स और जे उसो का अचानक टैग टीम चैंपियनशिप जीतना कई लोगों को समझ नहीं आया और कुछ दिनों बाद वो टाइटल्स हार भी गए।

LWO का बॉबी लैश्ले और स्ट्रीट प्रॉफ़िट्स के खिलाफ मैच उतना खास नहीं था। इयो स्काई के शार्लेट फ्लेयर और ओस्का के खिलाफ मैच में किसी को ज्यादा रुचि नहीं थी। जॉन सीना और एलए नाइट के ब्लडलाइन के खिलाफ मैच ने प्रभावित किया और मेन इवेंट भी अच्छा रहा। आखिरी के दो मैच हटा दिए जाए, तो Fastlane 2023 थोड़ा बोरिंग साबित हुआ।

1- सबसे अच्छा इवेंट: WrestleMania 39: नाईट 1

WrestleMania 39 प्रीमियम लाइव इवेंट काफी अच्छा था लेकिन नाईट 1 ने ज्यादा प्रभावित किया। जॉन सीना इन-रिंग एक्शन में नज़र आए। सैथ रॉलिंस और लोगन पॉल का सिंगल्स मैच रेसलिंग के हिसाब से जबरदस्त रहा। ट्रिश स्ट्रेटस, लीटा और बैकी लिंच को डैमेज कंट्रोल के खिलाफ देखना रोचक चीज़ रही थी।

रे मिस्टीरियो और डॉमिनिक मिस्टीरियो आमने-सामने आए। पिता-बेटे का यह मैच बहुत शानदार रहा। रिया रिप्ली ने शार्लेट फ्लेयर को हराकर विमेंस टाइटल पर कब्जा किया और करियर की सबसे बड़ी जीत दर्ज की। पैट मैकेफी ने चौंकाने वाली वापसी करके द मिज़ को हरा दिया। मेन इवेंट में इतिहास के सबसे जबरदस्त टैग टीम चैंपियनशिप मैचों में से एक देखने को मिला। केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन ने ऐतिहासिक मैच में उसोज़ को हराया और चैंपियंस बने। WrestleMania 39 की नाईट 1 बेहतरीन साबित हुई