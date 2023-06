2 WWE Superstars जिन्होंने SummerSlam में Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट कैश-इन किया है और 1 जिन्होंने WrestleMania में ब्रीफकेस दांव पर लगाया है

Money in the Bank: WWE में कई सारे सुपरस्टार्स ने मनी इन द बैंक (Money in the Bank) कॉन्ट्रैक्ट पर कब्जा किया है। कुछ इस ब्रीफकेस को कैश-इन करके वर्ल्ड चैंपियन बनने में सफल रहे और कुछ का कैश-इन खराब चला गया। आपको बता दें कि ज्यादातर MITB कैश-इन साप्ताहिक एपिसोड्स और साधारण इवेंट में होते आए हैं।

कुछ ही ऐसे रेसलर्स हैं, जिन्होंने SummerSlam और WrestleMania जैसे खास प्रीमियम लाइव इवेंट्स में अपने Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट को कैश-इन किया है। इस आर्टिकल में हम 2 सुपरस्टार्स के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने SummerSlam में MITB कॉन्ट्रैक्ट कैश-इन किया है और 1 जिन्होंने WrestleMania में ब्रीफकेस को दांव पर लगाया है।

2- SummerSlam में Money in the Bank कैश-इन: Alberto Del Rio

अल्बर्टो डेल रियो इस समय WWE का हिस्सा नहीं हैं लेकिन उनके शुरुआती साल इस कंपनी में काफी ज्यादा शानदार रहे हैं। अल्बर्टो ने 2011 के Money in the Bank इवेंट में WWE चैंपियनशिप के लिए कॉन्ट्रैक्ट जीत लिया था। उन्होंने SummerSlam 2011 में इसे कैश-इन करके बड़ी जीत दर्ज की।

आपको बता दें कि सीएम पंक ने जॉन सीना को हराकर अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप हासिल कर ली थी। केविन नैश ने पंक के सेलिब्रेशन को खराब किया और उनकी हालत खराब की। अल्बर्टो डेल रियो ने फायदा उठाया और Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट कैश-इन करके नए WWE चैंपियन बन गए।

1- SummerSlam में MITB कैश-इन: रैंडी ऑर्टन

रैंडी ऑर्टन ने Money in the Bank 2013 लैडर मैच को जीता था और वो WWE चैंपियनशिप कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने में सफल हुए थे। SummerSlam 2013 में जॉन सीना को हराकर डेनियल ब्रायन ने WWE चैंपियनशिप जीती थी। उन्होंने जीत को जबरदस्त तरीके से सेलिब्रेट किया।

रैंडी ऑर्टन ने अपने Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट के साथ एंट्री की। इसी बीच स्पेशल गेस्ट रेफरी ट्रिपल एच ने ब्रायन पर हमला कर दिया। ऑर्टन ने फायदा उठाकर अपना ब्रीफकेस दांव पर लगाया और जीत दर्ज की। इसी के साथ वो कंपनी के दूसरे सबसे बड़े इवेंट में कैश-इन करने वाले दूसरे स्टार बने। ऑर्टन की इस जीत पर फैंस द्वारा काफी बू मिली थी। हालांकि, ब्रायन को आगे जाकर फैंस का भरपूर सपोर्ट मिला।

1- WrestleMania में Money in the Bank कैश-इन: सैथ रॉलिंस

सैथ रॉलिंस ने Money in the Bank 2014 में लैडर मैच जीता था। ब्रीफकेस के साथ उनका रन काफी ज्यादा लंबा रहा। WrestleMania 31 के मेन इवेंट में ब्रॉक लैसनर और रोमन रेंस WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए आमने-सामने आए थे। यह मुकाबला फैंस को काफी ज्यादा पसंद आया।

सैथ रॉलिंस ने मैच के अंतिम मोमेंट्स में एंट्री की और अपना Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट कैश-इन किया। इसी कारण यह एक ट्रिपल थ्रेट मैच बन गया। सैथ ने रेंस पर अपना फिनिशर पेडिग्री लगाया और जीत हासिल करके नए चैंपियन बन गए। सैथ WrestleMania में ब्रीफकेस कैश-इन करने वाले एकमात्र स्टार हैं। इस जीत से सैथ रॉलिंस का करियर पूरी तरह चेंज हो गया और वो मौजूदा समय में WWE के सबसे अहम स्टार हैं।

