WWE Crown Jewel 2023 में हुई 3 बहुत बड़ी गलतियां जिसने फैंस को काफी ज्यादा निराश किया

Crown Jewel 2023: WWE Crown Jewel के साथ 2023 का एक और प्रीमियम लाइव इवेंट समाप्त हो गया है। रेसलिंग क्वालिटी के हिसाब से यह इवेंट काफी जबरदस्त साबित हुआ। इसमें नया चैंपियन मिला, चौंंकाने वाली वापसी देखने को मिली और साथ ही कई शानदार मुकाबले भी हुए।

सैथ रॉलिंस द्वारा वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को रिटेन करने के साथ इवेंट की शुरुआत हुई, तो रोमन रेंस की अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच में जीत के साथ इवेंट का अंत हुआ। WWE ने अपनी तरफ से Crown Jewel 2023 को जबरदस्त बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद कंपनी से ऐसी कई गलतियां हुई जिसने फैंस को काफी ज्यादा निराश किया। इस आर्टिकल में हम उन्हीं गलतियों के बारे में बताने वाले हैं।

#) WWE Crown Jewel 2023 में Damian Priest का Money in the Bank ब्रीफकेस चोरी होना

Expand Tweet

सैथ रॉलिंस ने शो की शुरुआत में जब ड्रू मैकइंटायर को हराकर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को रिटेन किया था, उसके बाद डेमियन प्रीस्ट ने एंट्री की थी और वो अपना Money in the Bank ब्रीफकेस कैशइन करने वाले थे। हालांकि, उनके कैशइन करने से पहले ही सैमी ज़ेन ने प्रीस्ट पर अटैक कर दिया और यहां तक कि वो उनका ब्रीफकेस चोरी करके फैंस के बीच चले गए। प्रीस्ट ने ज़ेन का पीछा भी किया था।

भले ही प्रीस्ट को पिछले कुछ समय में काफी मजबूत दिखाया जा रहा है, लेकिन WWE ने जिस तरह Money in the Bank ब्रीफकेस को हैंडल किया है वो काफी निराशाजनक रहा है। इस सैगमेंट की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी और इसने सैथ vs ड्रू के बीच हुए मैच के मजे को भी किरकिरा किया। इसके अलावा सैमी ज़ेन द्वारा प्रीस्ट के ब्रीफकेस लेकर जाना समझ से परे थे और इसने फैंस को निराश किया। उम्मीद करते हैं कि WWE अपनी इस गलती से सबक लेकर आने वाले समय में MITB ब्रीफकेस को बेहतर ढंग से बुक करेगी।

#) WWE Crown Jewel 2023 में John Cena की लूजिंग स्ट्रीक का अंत नहीं होना

Expand Tweet

जॉन सीना ने कुछ हफ्तों पहले SmackDown में अपनी लूजिंग स्ट्रीक का जिक्र किया था और कहा था कि उन्हें WWE में 2000 से ऊपर दिनों से सिंगल्स मैचों में जीत नहीं मिली है। इसके बाद उन्होंने अपनी रिटायरमेंट को टीज किया था, लेकिन बाद में साफ किया कि उनकी नज़र रिकॉर्ड को बेहतर करने पर है। इसी वजह से जब WWE ने Crown Jewel के लिए सोलो सिकोआ के साथ उनका मैच बुक किया, तो ऐसा लग रहा था कि उनकी स्ट्रीक का अंत आखिरकार हो जाएगा।

Crown Jewel 2023 में ऐसा कुछ नहीं हुआ और सोलो सिकोआ ने काफी हद तक सीना को डॉमिनेट किया। अंत में सिकोआ ने सीना पर समोअन स्पाइक की बरसात कर दी और इसके बाद उन्हें पिन करके इस मैच को जीत लिया। इसी के साथ सीना की लूजिंग स्ट्रीक का अंत नहीं हुआ और जिस तरह से मैच का अंत हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया।

WWE ने इस मैच के नतीजे को लेकर बड़ी गलती कर दी और निश्चित तौर पर सीना को ही इस मैच को जीतना चाहिए था। फैंस इस नतीजे से कितना निराश थे, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सीना की हार के बाद एरीना में मौजूद फैंस काफी समय तक शांत ही थे और कई मैचों में उनकी तरफ से कोई खास रिएक्शन देखने को नहीं मिला। खैर, अब मैच का नतीजा नहीं बदला जा सकता है, लेकिन देखना होगा कि सीना क्या WWE में अपनी इस स्ट्रीक को रिटायरमेंट से पहले खत्म कर पाते हैं या नहीं।

#) WWE Crown Jewel 2023 में Roman Reigns vs La Knight मैच में रेफरी से थ्री-काउंट में हुई गलती?

Expand Tweet

रोमन रेंस को Crown Jewel 2023 के मेन इवेंट में एलए नाइट से कड़ी चुनौती मिली। मैच के दौरान एलए नाइट ने लगभग रेंस को पिन कर दिया था, लेकिन आखिरी मौके पर जिमी उसो ने रेंस का पैर रोप्स पर रखकर उन्हें बचाने की कोशिश की। ध्यान से देखा जाए तो जबतक रेफरी का ध्यान रेंस के पैर पर गया था तबतक वो थ्री-काउंट कर चुके थे और फैंस भी उनके काउंट कर रहे थे।

हालांकि, रेफरी ने काउंट को रोक दिया था और मैच को आगे जारी रहने दिया था। या तो रेफरी ने जिमी उसो को देखने में देरी कर दी, या फिर जिमी ही रेंस की मदद करने में देर हो गए थे। अंत में यह रेफरी द्वारा हुआ बड़ा बोच था, जिसने इस मैच का मजा थोड़ा किरकिरा किया और फैंस के हाथों भी निराशा ही लगी। जरूर रोमन रेंस ने अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया, लेकिन निश्चित तौर पर ऐसी गलतियों से बचा जा सकता था।