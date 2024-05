WWE King and Queen of the Ring 2024: 3 बड़ी गलतियां जो किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग में देखने को मिलीं 

King and Queen of the Ring Big Mistakes: WWE King and Queen of the Ring 2024 में इस बार फैंस को कुछ तगड़े मुकाबले देखने को मिले। शो में शामिल सभी सुपरस्टार्स ने अपना दम दिखाया। तीन चैंपियनशिप मुकाबले हुए और एक टाइटल में बदलाव भी हुआ।

शो की शुरूआत में बैकी लिंच और लिव मॉर्गन के बीच WWE विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच देखने को मिला। लिव ने टाइटल हासिल कर नया मुकाम हासिल किया। सैमी ज़ेन ने ब्रॉन्सन रीड और चैड गेबल के खिलाफ अपनी आईसी चैंपियनशिप डिफेंड की। नाया जैक्स ने लायरा वैल्किरिया को हराकर क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट का फाइनल जीता।

गुंथर ने भी रैंडी ऑर्टन को हराकर किंग ऑफ द रिंग का फाइनल मैच अपने नाम किया। मेन इवेंट में कोडी रोड्स ने लोगन पॉल के खिलाफ अपनी अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप डिफेंड की। खैर अच्छे शो के बावजूद King and Queen of the Ring में कुछ गलतियां देखने को मिलीं जिसने फैंस को काफी निराश किया।

# WWE दिग्गज रैंडी ऑर्टन का विवादित तरह से हारना

King of the Ring के लिए रैंडी ऑर्टन का सामना गुंथर के साथ हुआ था। शो का ये सबसे शानदार मैच था लेकिन इसका अंत बहुत ही खराब रहा। फैंस के बीच ये मुकाबला चर्चा का विषय रहा। दरअसल गुंथर ने रोलअप के जरिए ऑर्टन को हराया। इस दौरान ऑर्टन का कंधा मैट में नहीं लगा था और ये चीज रेफरी नहीं देख पाए।

ऑर्टन का इस तरह हारना बहुत ही गलत रहा। मैच के बाद ट्रिपल एच ने भी इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि रेफरी का निर्णय ही अंतिम था। इतने बड़े मैच में इस तरह की गलती स्वीकार नहीं की जाती है। कंपनी ने बड़े शो में इस तरह की गलती की नहीं होने देने चाहिए थी।

#2 WWE सुपरस्टार बैकी लिंच का टाइटल हारना

बैकी लिंच का विमेंस डिवीजन में बहुत बड़ा नाम है। पिछले महीने ही उन्होंने WWE विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप हासिल की थी। टाइटल हासिल करने के बाद से पहली बार उन्होंने इसे King and Queen of the Ring में डिफेंड किया। उन्हें हार का सामना कर अपना टाइटल गंवाना पड़ा।

बैकी को चैंपियन बने हुए अभी एक महीने भी नहीं हुआ है। किसी बड़े सुपरस्टार को उसके पहले ही डिफेंस में टाइटल हरा देना बहुत बड़ी गलती है। कंपनी को इस बारे में सोचना चाहिए था। जरूर मुकाबले में डॉमिनिक मिस्टीरियो की दखलअंदाजी रही लेकिन लिंच के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। कंपनी द्वारा बहुत बड़ी गलती इस प्रीमियम लाइव इवेंट में देखने को मिली।

#1 WWE द्वारा कोई भी सरप्राइज नहीं दिया गया

WWE King and Queen of the Ring में नहीं दिखी कोई बड़ी चीज

King and Queen of the Ring 2024 का आयोजन सऊदी अरब में हुआ। पहली बार ऐसा हुआ कि शो में कुछ भी सरप्राइज फैंस को देखने को नहीं मिला। फैंस हमेशा किसी बड़े तोहफे का इंतजार करते हैं लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।

शो में हुए सभी मैच तगड़े थे लेकिन अगर किसी मुकाबले में बड़ा सरप्राइज मिलता तो मजा आता। या फिर किसी WWE दिग्गज ने आकर बवाल मचाया होता तब भी फैंस को अच्छा लगता। कहा जाए तो ये प्रीमियम लाइव इवेंट बहुत ही साधारण था। कंपनी द्वारा इस तरह की गलती से काफी नुकसान भी होता है।