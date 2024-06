WWE Raw, 24 जून 2024: 3 बड़ी गलतियां जो इस हफ्ते रॉ के एपिसोड में देखने को मिलीं

Raw big Mistakes: WWE Raw के एपिसोड में इस हफ्ते बहुत चीजें देखने को मिलीं। शो में मौजूद सभी स्टार्स ने अपने एक्शन से फैंस का भरपूर मनोरंजन किया। Money in the Bank प्रीमियम लाइव इवेंट को लेकर भी बिल्डअप देखने को मिला।

शो की शुरूआत इस बार ड्रू मैकइंटायर ने की और उन्होंने सीएम पंक के ऊपर निशाना साधा। ब्रॉन ब्रेकर, लुडविग काइजर, लायरा वैल्किरिया, कायरी सेन, शेना बैज़लर, ब्रॉन स्ट्रोमैन, ब्रॉन्सन रीड, चैड गेबल, एल्बा फायर, आईला डौन, केडन कार्टर, कटाना चांस, कैरियन क्रॉस और कोफी किंग्सटन ने भी अपने-अपने मैचों में दम दिखाया।

डेमियन प्रीस्ट का सैगमेंट भी हुआ, जिसमें सैथ रॉलिंस और गुंथर नज़र आए। लिव मॉर्गन के सैगमेंट में काफी बवाल मचा। मेन इवेंट में आर-ट्रुथ और द मिज़ ने फिन बैलर और जेडी मैकडॉना के खिलाफ अपनी वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप डिफेंड की। खैर अच्छे शो के बावजूद इस हफ्ते Raw के एपिसोड में कुछ गलतियां देखने को मिलीं।

#3 WWE ने लगातार दूसरे हफ्ते ब्रॉन ब्रेकर का मैच DQ से खत्म किया

Raw में पिछले कुछ समय से ब्रेकर लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। अपने दुश्मनों की हालत उन्होंने खराब की है। हालांकि, अब उनके साथ WWE द्वारा बड़ी गलती की जा रही है। पिछले हफ्ते उनका मुकाबला शेमस के साथ हुआ था। उसमें दखलअंदाजी देखने को मिली और मैच का कोई नतीजा नहीं निकला।

इस हफ्ते ब्रेकर का मुकाबला लुडविग काइजर से हुआ। दोनों ने फैंस को मैच अच्छा दिया लेकिन अंत में शेमस ने दखलअंदाजी कर दी। इस मैच का नतीजा भी नहींं निकल पाया। ब्रेकर को इस समय फ्यूचर स्टार के रूप में बिल्ड किया जा रहा है। कंपनी ने उनके मैच पूरे कराने चाहिए और क्लियर रिजल्ट आना चाहिए। इस तरह की गलती से उनको बहुत नुकसान आगे हो सकता है।

#2 WWE सुपरस्टार डेमियन प्रीस्ट और सैथ रॉलिंस के बीच ब्रॉल नहीं होना

सैथ रॉलिंस ने पिछले हफ्ते रेड ब्रांड में वापसी की थी। प्रीस्ट और उनके बीच बात हुई। इसके बाद दोनों के बीच Money in the Bank 2024 के लिए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच का ऐलान हुआ। Money in the Bank के आयोजन में अब ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है। ऐसे में इन दोनों की राइवलरी में कुछ गहमागहमी जरूर होनी चाहिए थी।

इस हफ्ते भी दोनों का आमना-सामना हुआ। लगा था कि दोनों एक-दूसरे के ऊपर हमला करेंगे लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। इस चीज को देखकर जरूर फैंस निराश हुए होंगे। अगर Raw में तगड़ा ब्रॉल होता तो मजा आता। इनकी राइवलरी को लेकर फैंस आगे के लिए भी उत्साहित हो जाते।

#1 गुंथर के लिए WWE SummerSlam से पहले कोई खास बुकिंग नहीं होना

ये तय है कि WWE SummerSlam में गुंथर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच का हिस्सा होंगे। ऐसा लग रहा है कि इससे पहले गुंथर के लिए WWE के पास कोई प्लान नहीं है। WWE King and Queen of the Ring के बाद अभी तक उनका मामला ढीला ही नज़र आया है। बड़ी बात ये है कि शायद Money in the Bank में भी गुंथर का मुकाबला नहीं होगा।

गुंथर अब बड़े सुपरस्टार बन चुके हैं। उनके लिए क्रिएटिव टीम के पास हर हफ्ते कोई ना कोई प्लान होना चाहिए। किसी खास स्टोरीलाइन में उन्हें डालना चाहिए क्योंकि SummerSlam के आयोजन में अभी बहुत समय है। अगर गुंथर लाइमलाइट में नहीं रहेंगे तो फिर इसका नुकसान आगे हो सकता है। Raw में इस हफ्ते उन्होंने एंट्री की लेकिन ऐसा लगा कि वो सिर्फ टाइमपास करने ही आए हैं।