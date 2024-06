3 बड़ी चीज़ें जो WWE Money in the Bank 2024 में देखने को मिल सकती हैं

Things Happen Money in the Bank 2024: WWE का अगला प्रीमियम लाइव इवेंट Money in the Bank 2024 होगा। इस इवेंट को हमेशा से बेहद खास माना जाता है। हर साल फैंस को कुछ ना कुछ सरप्राइज इस शो में मिलता है। WWE के वीकली शोज में इसे लेकर बिल्डअप भी चल रहा है।

सबसे बड़ी बात है कि इस बार Money in the Bank का आयोजन कनाडा में होगा। इस लिहाज से देखा जाए तो कंपनी ने कुछ ना कुछ बड़ा प्लान जरूर तैयार किया होगा। इस आर्टिकल में हम उन तीन चीजों के बारे में बात करेंगे जो Money in the Bank 2024 में देखने को मिल सकती हैं।

#3 क्या रोमन रेंस देंगे WWE फैंस को सबसे बड़ा तोहफा?

सोलो सिकोआ के साथ संभावित राइवलरी के लिए रोमन बहुत जल्द वापसी कर सकते हैं। हालांकि, रेंस अकेले शायद वापसी नहीं करेंगे। रेंस की गैरमौजूदगी में ब्लडलाइन की कमान सोलो ने संभाली है। उन्होंने बड़े बदलाव करते हुए ग्रुप में टामा टोंगा, टोंगा लोआ और जैकब फाटू को शामिल कर लिया है

सोलो के इतने मजबूत ग्रुप से निपटने के लिए जाहिर है कि रेंस अकेले वापसी नहीं करेंगे। रेंस अपने साथ जिमी उसो और ज़िला फाटू को ला सकते हैं। सोलो ने कुछ समय पहले जिमी को ग्रुप से बाहर कर दिया था। ये उनके रेंस के साथ जुड़ने का बहुत बड़ा कारण है। फाटू भी कई बार रेंस के साथ काम करने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो वो भी डेब्यू कर सकते हैं।

#2 WWE Money in the Bank 2024 में सैथ रॉलिंस वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीत सकते हैं

सैथ रॉलिंस ने लंबे समय बाद पिछले हफ्ते रेड ब्रांड के एपिसोड में वापसी की थी। डेमियन प्रीस्ट के साथ उनका सैगमेंट हुआ था। इसके बाद Money in the Bank 2024 के लिए बड़े मैच का ऑफिशियल ऐलान हुआ था। इस इवेंट में प्रीस्ट अपने टाइटल को रॉलिंस के खिलाफ डिफेंड करेंगे।

प्रीस्ट अपने टाइटल को इस बार फिन बैलर की वजह से हार सकते हैं। बैलर उन्हें अंतिम समय में धोखा दे सकते हैं। WWE पिछले कुछ समय से जजमेंट डे ग्रुप को अलग करने के संकेत भी दे रही है। प्रीस्ट के मुकाबले के दौरान बैलर रिंगसाइड में मौजूद हो सकते हैं। प्रीस्ट को बैलर द्वारा धोखा मिलने के बाद SummerSlam में दोनों के बीच बड़ा मुकाबला तय किया जा सकता है।

#1 WWE सुपरस्टार जे उसो कर सकते हैं कमाल

Money in the Bank ब्रीफकेस जीतने के प्रबल दावेदार इस बार जे उसो माने जा रहे हैं। हालांकि, जे उसो कुछ अलग भी कर सकते हैं। जे ब्रीफकेस जीतकर उसे उसी रात कैश-इन भी कर सकते हैं। ऐसा हुआ तो फिर बवाल मच जाएगा। आप सभी को पता है कि मौजूदा समय में जे को फैंस का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है।

कोडी रोड्स इस समय ब्लू ब्रांड में द ब्लडलाइन के साथ राइवलरी में शामिल हैं। ब्लडलाइन द्वारा कनाडा में रोड्स के ऊपर अटैक किया जा सकता है। इसका फायदा जे उसो उठाकर कोडी को पिन कर सकते हैं। Money in the Bank में अगर जे नए अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन बन जाएंगे तो फिर ये बहुत बड़ी बात होगी।