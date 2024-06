Money in the Bank मैच में जगह बनाने वाले पहले WWE Superstar का हुआ खुलासा, दो पूर्व चैंपियंस को शिकस्त देकर इस रेसलर ने मारी बाजी 

Jey Uso Qualifies For Money in the Bank Ladder Match: WWE में Money in the Bank 2024 के बिल्ड-अप की शुरूआत हो चुकी है। इस हफ्ते Raw में पूर्व चैंपियन मेंस Money in the Bank लैडर मैच में जगह बनाने वाले पहले सुपरस्टार बन गए। यह सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि रोमन रेंस (Roman Reigns) के भाई जे उसो (Jey Uso) हैं। जे ने बड़े मुकाबले में दो पूर्व चैंपियंस को शिकस्त देकर MITB लैडर मैच में जगह बनाते हुए बाजी मार ली।

बता दें, जे उसो ने काफी समय पहले ही इस साल मिस्टर Money in the Bank विजेता बनने के अपने इरादे जाहिर कर दिए थे। वहीं, जे इस हफ्ते Raw में मेंस Money in the Bank क्वालीफाइंग मैच में फिन बैलर और रे मिस्टीरियो का सामना करते हुए दिखाई दिए। यह ट्रिपल थ्रेट मुकाबला शो के मेन इवेंट में देखने को मिला था।

इस मुकाबले में इन तीनों सुपरस्टार्स के बीच जबरदस्त फाइट हुई और बेहतरीन मैच देखने को मिला। इस मैच के अंत में जजमेंट डे ने दखल देकर फिन को जीत दिलाने की कोशिश की लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमैन ने वहां आकर हील फैक्शन को भगा दिया। इसके बाद बैलर ने रे मिस्टीरियो को कू डी ग्रा देकर पिन करना चाहा और उसी वक्त जे उसो ने उनपर स्प्लैश लगाया। जल्द ही, जे ने पूर्व यूनिवर्सल चैंपियन को पिन करते मेंस Money in the Bank लैडर मैच के लिए क्वालीफाई कर लिया।

WWE सुपरस्टार जे उसो ने पिछले साल Money in the Bank इवेंट में इतिहास रचा था

द उसोज़ ने Money in the Bank 2023 में ब्लडलाइन सिविल वॉर टैग टीम मैच में रोमन रेंस और सोलो सिकोआ का सामना किया था। इस मुकाबले में जे उसो ने रोमन को पिन करते हुए अपनी टीम को धमाकेदार जीत दिलाई थी। बता दें, यह कई सालों में ऐसा पहला मौका था जब किसी ने रेंस को पिन किया था।

देखा जाए तो मेन इवेंट जे अपने WWE करियर में अभी तक Money in the Bank ब्रीफकेस नहीं जीत पाए हैं। यही कारण है कि अगर वो इस साल मेंस Money in the Bank विजेता बनते हैं तो इस जीत के साथ ही वो इतिहास रच देंगे।

