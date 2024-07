3 बड़ी चीज़ें जो Money in the Bank 2024 में नहीं हुई तो WWE फैंस का जमकर गुस्सा फूटेगा

Things If Not Happen Money in the Bank Make Fans Angry: WWE मनी इन द बैंक (Money in the Bank 2024) अब कुछ दिनों बाद देखने को मिलेगा। इस शो के लिए WWE ने 5 मैचों का ऐलान कर दिया है और इसमें से दो लैडर मुकाबले शामिल हैं। फैंस की इस शो से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं क्योंकि पिछले कुछ शोज़ बेहतरीन रहे हैं।

WWE इसी कारण शो में कुछ अलग और खास करना चाहेगा। इसी बीच उन्हें इस बात को ध्यान रखना में रखना होगा कि फैंस नाराज़ नहीं हो। इस आर्टिकल में हम 3 बड़ी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, जो अगर Money in the Bank 2024 में नहीं हुई, तो फैंस का जमकर गुस्सा फूटेगा।

3- सैमी ज़ेन की WWE Money in the Bank में जीत नहीं होने से फैंस नाराज़ हो जाएंगे

Money in the Bank का आयोजन टोरंटो, कनाडा में हो रहा है। सैमी भी कनाडा से आते हैं। जब Elimination Chamber 2023 का आयोजन कनाडा में हुआ था, तो ज़ेन को फैंस का पूरा सपोर्ट मिला था। रोमन रेंस को लगातार बू का सामना करना पड़ा था। सैमी को इसके बावजूद हार मिली थी और यह देखकर फैंस काफी ज्यादा निराश नज़र आए थे।

WWE को इस बार यह गलती नहीं करनी चाहिए। सैमी अपने देश में बड़ा मैच लड़ने वाले हैं। वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को ब्रॉन ब्रेकर के खिलाफ दांव पर लगाने वाले हैं। इस मुकाबले में ब्रॉन की जीत की संभावनाएं ज्यादा लग रही हैं लेकिन सैमी को अपने देश में दोबारा हार के लिए बुक करना खराब फैसला होगा। फैंस का इससे गुस्सा फूट सकता है। इसी के चलते सैमी को जीतना चाहिए।

2- टिफनी स्ट्रैटन या चेल्सी ग्रीन को जीत के लिए बुक नहीं करना WWE को भारी पड़ सकता है

WWE ने विमेंस Money in the Bank लैडर मैच के लिए कई शानदार स्टार्स को बुक किया है। इस मुकाबले में इयो स्काई, चेल्सी ग्रीन, टिफनी स्ट्रैटन, ज़ोई स्टार्क, नेओमी और लायरा वैल्किरिया हिस्सा लेने वाले हैं। इन सभी स्टार्स में से फैंस टिफनी स्ट्रैटन या चेल्सी ग्रीन को मुख्य रूप से जीत दर्ज करते हुए देखना चाहते हैं। दोनों काफी शानदार हील हैं और वो मिस Money in the Bank के रूप में प्रभावित कर सकती हैं।

WWE में पिछले कुछ सालों से विमेंस स्टार्स को Money in the Bank होल्ड करने के लिए उतना समय नहीं दिया गया है। टिफनी और ग्रीन ऐसी स्टार्स हैं, जो इस ब्रीफकेस को लंबे समय तक होल्ड कर सकती हैं और फैंस को अपने कैरेक्टर वर्क के साथ प्रभावित कर सकती हैं। इसी वजह से सभी उनमें से किसी को जीतते हुए देखना चाहते हैं। ऐसे में अगर इनके अलावा किसी स्टार की जीत होती है, तो जरूर फैंस का गुस्सा फूटेगा।

1- जेकब फाटू को टैग टीम मैच का हिस्सा नहीं बनाने पर WWE फैंस निराश होंगे

WWE ने Money in the Bank के लिए धमाकेदार टैग टीम मैच का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि ब्लडलाइन का सामना कोडी रोड्स, रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस से टैग टीम मैच में देखने को मिलेगा। यह सिक्स मैन टैग टीम मैच होगा। ब्लडलाइन के पास चार सदस्य हैं और इसमें से कोई तीन ही मैच का हिस्सा बन पाएंगे। जेकब फाटू ने अपने डेब्यू के बाद से काफी प्रभावित किया और अपनी ताकत का शानदार प्रदर्शन किया है।

अभी तक WWE रिंग में ऑफिशियल तौर पर जेकब का डेब्यू देखने को नहीं मिला है। इसी वजह से उनका Money in the Bank द्वारा इन-रिंग डेब्यू कराना एक अच्छा विकल्प रहेगा। मैच में अगर सोलो सिकोआ, टांगा लोआ और टामा टोंगा हिस्सा लेते हैं और जेकब रिंगसाइड पर नज़र आते हैं, तो फैंस का इस चीज़ पर गुस्सा फूट सकता है। WWE को जेकब को जरूर ब्लडलाइन की ओर से मैच में शामिल करना चाहिए।

