3 जबरदस्त चीजें जो WWE Money in the Bank 2024 इवेंट में जरूर होनी चाहिए

Things must happen WWE Money in the Bank 2024: WWE का मनी इन द बैंक (Money in the Bank 2024) प्रीमियम लाइव इवेंट अब महज कुछ ही दिन दूर है। कंपनी का यह शो हमेशा ही रोमांच से भरा होता है और इस साल भी ऐसा ही होने की उम्मीद है। इस शो के लिए अब तक पांच मैच घोषित किए जा चुके हैं, जिसमें से दो मेंस और विमेंस Money in the Bank लैडर मैच हैं।

इस इवेंट में एक सिक्स मैन मैच है, जिसमें रैंडी ऑर्टन, केविन ओवेंस और अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन का मुकाबला द ब्लडलाइन से होगा। वहीं डेमियन प्रीस्ट अपनी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को सैथ रॉलिंस के खिलाफ डिफेंड करेंगे, जबकि इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन सैमी ज़ेन अपनी चैंपियनशिप को ब्रॉन ब्रेकर के खिलाफ डिफेंड करेंगे। ऐसे में आइए आपको बताते हैं वह तीन चीजें जिन्हें WWE Money in the Bank 2024 में जरूर होना चाहिए।

#3 WWE के वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन डेमियन प्रीस्ट को अपना टाइटल रिटेन करना चाहिए

Expand Tweet

Trending

डेमियन प्रीस्ट और द जजमेंट डे के बीच में चीजें थोड़ी ठीक नहीं हैं। ऐसे में फैंस यह उम्मीद लगा रहे होंगे कि उनकी वजह से वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन अपना टाइटल हार जाएंगे। इससे उलट उन्हें अपना टाइटल रिटेन करना चाहिए। यह अगर बिना किसी दखल के हो, तो वह इस बात को भी साबित करेगा कि डेमियन अपने दम पर मैच जीत सकते हैं।

इस मैच में यह शर्त जुड़ी हुई है कि अगर डेमियन हार जाते हैं तो उन्हें द जजमेंट डे छोड़ना होगा, जबकि अगर रॉलिंस हार जाते हैं, तो वह तब तक चैंपियनशिप के लिए चैलेंज नहीं कर सकते हैं जब तक प्रीस्ट चैंपियन हैं। वह अपना मैच जीतकर इस चीज से बच जाएंगे। इस समय जिस तरह की स्थिति है उसके आधार पर चैंपियन और इस ग्रुप के बीच में एक बवाल होना चाहिए। इसकी वजह से जब SummerSlam में गुंथर अपना मैच जीतेंगे, तो इस ग्रुप के पास प्रीस्ट को अटैक करने का कारण होगा और डेमियन को आगे के लिए स्टोरी मिल जाएगी। इसी कारण प्रीस्ट को Money in the Bank में जीत मिलनी चाहिए।

#2 जे उसो को WWE Money in the Bank 2024 लैडर मैच जीतना चाहिए

Expand Tweet

जे उसो को WWE Money in the Bank 2024 लैडर मैच जीतने का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। यह बात और है कि उनके सामने ड्रू मैकइंटायर, एंड्राडे, चैड गेबल, एलए नाइट और कार्मेलो हेज हैं। जे पिछले कुछ समय में कंपनी में बहुत ऊंचाइयों तक गए हैं, जो उनके इस संभावित जीत के पीछे का एक बड़ा कारण बन सकती है।

Raw के हालिया एपिसोड के ओपनिंग सैगमेंट में उनका सामना चैड गेबल से हुआ था। ऐसे में Money in the Bank 2024 के इस लैडर मैच में उनके बीच में ज्यादा लड़ाई देखने को मिलेगी। जे के पास फैंस का जबरदस्त सपोर्ट है, जो उनके काम आ सकता है। वह एक बढ़िया चैंपियन बन सकते हैं और उनके जीतने से फैंस खुश होंगे, जो WWE के लिए अच्छी बात है।

#1 द ब्लडलाइन का जीतना WWE Money in the Bank 2024 में बहुत जरूरी है

Expand Tweet

द ब्लडलाइन इस मैच में एक बड़े मोमेंटम के साथ जा रही है। वह इस समय WWE में सबसे डॉमिनेंट फैक्शन है। फैंस उनसे बेहद नफरत करते हैं और यह बात उनके काम आएगी। उन्होंने पिछ्ले SmackDown एपिसोड में पॉल हेमन पर हमला किया था। इसी एपिसोड में पूरी ब्लडलाइन ने सोलो सिकोआ को एक्नॉलेज किया था।

ऐसे में उनका केविन ओवेंस, रैंडी ऑर्टन और अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन कोडी रोड्स के खिलाफ इस मैच में जीतना बेहद जरूरी है। उनका हील रन अब और मजेदार होना शुरू हुआ है और इस समय एक हार उनके पुश पर प्रभाव डालेगी। वह इस मैच को जीतकर अपने डॉमिनेंस को बढ़ाएंगे, जो एक बेहद अच्छी बात है। इसकी वजह से स्टोरीलाइन अच्छी होगी जो कि कंपनी और फैंस को आने वाले समय में एंटरटेन करेगी।

× Feedback Why did you not like this content? Clickbait / Misleading

Factually Incorrect

Hateful or Abusive

Baseless Opinion

Too Many Ads

Other Cancel Submit Was this article helpful? Thank You for feedback