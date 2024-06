3 बड़ी चीज़ें जो WWE को Money in the Bank 2024 के बाद जरूर करनी चाहिए

Things Should Happen After Money in the Bank: WWE का अगला प्रीमियम लाइव इवेंट 7 जुलाई को Money in the Bank 2024 होगा। इस इवेंट पर फैंस की हमेशा नजरें रहती हैं। कंपनी ने अभी तक इस शो के लिए 5 मुकाबलों का ऐलान किया है, जिसमें दो चैंपियनशिप मैच होंगे। अभी के हिसाब से देखा जाए तो फैंस को जबरदस्त शो देखने को मिल सकता है।

Money in the Bank के बाद अगस्त में SummerSlam होगा। इस लिहाज से देखा तो आगे भी कंपनी को अच्छी बुकिंग जारी रखनी होगी। ऐसा नहीं किया गया तो फिर कंपनी को नुकसान हो सकता है। इस आर्टिकल में हम उन तीन बड़ी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो WWE को Money in the Bank के बाद जरूर करनी चाहिए।

#3 WWE Smackdown में कोडी रोड्स, रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस को अलग करना चाहिए

रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस लंबे समय से साथ में काम कर रहे हैं। अब उनके साथ कोडी रोड्स भी हैं। Money in the Bank में इन तीनों का मुकाबला ब्लडलाइन से होगा। ब्लडलाइन के साथ इनकी राइवलरी भी लंबे समय से चल रही है। खासतौर पर केविन तो लंबे समय से काम कर रहे हैं। फैंस भी अब बोर हो गए हैं। Money in the Bank के बाद कंपनी को रैंडी, केविन और कोडी की राहें अलग करनी चाहिए।

ये तीनों स्टार्स सिंगल्स सुपरस्टार के रूप में भी काफी प्रसिद्ध हैं। अब ज्यादा समय तक टैग टीम के रूप में काम करने का कोई मतलब नहीं बनता है। SummerSlam को देखते हुए कंपनी ने इन तीनों को अलग-अलग कर किसी खास स्टोरीलाइन में शामिल करना चाहिए। WWE द्वारा कोडी और ऑर्टन के बीच भी फ्यूड शुरू की जा सकती है। इन दोनों के बीच मुकाबला हर कोई देखना चाहता है।

#2 WWE में द ब्लडलाइन को अब टाइटल के लिए जाना चाहिए

WWE WrestleMania XL में हार के बाद से रोमन रेंस अभी तक टीवी पर नज़र नहीं आए हैं। उनकी गैरमौजूदगी में सोलो सिकोआ ने नई ब्लडलाइन तैयार कर ली है। उनके इस ग्रुप में टामा टोंगा, टोंगा लोआ और जेकब फाटू शामिल हो गए हैं। सिकोआ ने पॉल हेमन को भी ब्लडलाइन से बाहर कर दिया है। अगर इस ग्रुप को और भी सफलता हासिल करनी है तो फिर टाइटल के लिए जाना होगा।

रोमन रेंस ने चार साल तक चैंपियन के रूप में राज किया। द उसोज़ ने भी टैग टीम चैंपियनशिप हासिल की थी। अब WWE को Money in the Bank के बाद नई ब्लडलाइन के बारे में कुछ अलग सोचकर टाइटल पिक्चर में डालना चाहिए। इससे ब्लडलाइन की स्टोरीलाइन आगे और भी मजेदार होगी। अब कंपनी को नए ट्राइबल चीफ सोलो सिकोआ को भी SummerSlam में किसी बड़े टाइटल मैच में शामिल करना चाहिए।

#1 WWE ने अब द जजमेंट डे को अलग करने के बारे में सोचना चाहिए

WWE WrestleMania XL के बाद हुए Raw के एपिसोड में रिया रिप्ली को इंजरी आ गई थी और इसके बाद वो एक्शन से बाहर हो गईं। उनके जाने के बाद से जजमेंट डे को ज्यादा सफलता नहीं मिली है। खासतौर पर इस ग्रुप के सभी सदस्य एकजुट होकर रेड ब्रांड में राज करने में सफल नहीं रहे हैं। थोड़ा बहुत मनमुटाव सभी के बीच देखने को मिला है।

अब कंपनी को इस ग्रुप को अलग कर देना चाहिए। Money in the Bank के बाद अगर ये काम किया गया तो फिर SummerSlam के लिए कुछ नई स्टोरीलाइन सामने आ सकती है। डेमियन प्रीस्ट और फिन बैलर का मुकाबला भी हो सकता है। इस दोनों के बीच मैच का इंतजार भी फैंस लंबे समय से कर रहे हैं।