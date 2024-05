3 सबसे बड़ी गलतियां जो WWE King and Queen of the Ring 2024 से पहले Raw के अंतिम एपिसोड में देखने को मिली

Raw Big Mistakes: WWE King and Queen of the Ring 2024 से पहले रॉ (Raw) का अंतिम एपिसोड अच्छा रहा। फैंस को काफी कुछ शो में देखने को मिला। कुछ अच्छे मैच हुए और प्रीमियम लाइव इवेंट को लेकर बिल्डअप भी हुआ।

शो की शुरूआत इस बार इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन सैमी ज़ेन ने की। चैड गेबल ने उनके सैगमेंट में दखलअंदाजी की और बाद में दोनों के बीच मैच हुआ। ब्रॉन्सन रीड भी एक्शन में नज़र आए और उन्होंने केल डिक्सॉन को हराया। इयो स्काई और लायरा वैल्किरिया के बीच Queen of the Ring टूर्नामेंट का सेमीफाइनल मैच हुआ। ऑसम-ट्रुथ ने फिन बैलर और जेडी मैकडॉना के खिलाफ अपनी वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप डिफेंड की।

बैकी लिंच और लिव मॉर्गन के बीच भी काफी बवाल देखने को मिला। शेना बैज़लर और ज़ोई स्टार्क ने भी विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप के लिए हुए नंबर वन कंटेंडर फैटल 4 वे मैच जीता। मेन इवेंट में गुंथर ने जे उसो को हराकर King of the Ring टूर्नामेंट के फाइनल में प्रवेश किया। खैर शानदार शो के बावजूद Raw में ऐसी कई गलतियां हुई जिसने फैंस को बहुत ज्यादा निराश किया।

#3 WWE द्वारा सैमी ज़ेन को इतना बड़ा झटका क्यों दिया गया?

Expand Tweet

किसी बड़े प्रीमियम लाइव इवेंट से पहले मौजूदा चैंपियन की हार हो जाए तो कैसा लगेगा। इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन सैमी ज़ेन से आप ये सवाल पूछ सकते हैं। King and Queen of the Ring 2024 से पहले Raw के अंतिम एपिसोड में चैड गेबल से वो हार गए। ऐसा लग रहा है कि कंपनी ने उनके साथ इस बार बड़ा मजाक किया है।

King and Queen of the Ring में ज़ेन अपने टाइटल को गेबल और ब्रॉन्सन रीड के खिलाफ डिफेंड करेंगे। WrestleMania XL में सैमी ने वो काम किया था जो 666 दिन तक कोई नहीं कर पाया। उन्होंने गुंथर के लंबे टाइटल रन का अंत किया था। मेनिया को हुए ज्यादा समय नहीं बीता है और कंपनी ने ज़ेन को हराकर उन्हें झटका दे दिया। उनकी बुकिंग इस बार किसी को पसंद नहीं आई होगी। ये बहुत बड़ी गलती कंपनी ने इस बार की है। एक चैंपियन के साथ इस तरह का खिलवाड़ कर WWE ने शायद अपना ही नुकसान किया है।

#2 WWE सुपरस्टार ब्रॉन स्ट्रोमैन की बुकिंग एक बार फिर रही फिसड्डी

ब्रॉन स्ट्रोमैन ने पिछले महीने के अंत में करीब 1 साल बाद वापसी की। एक्शन से बाहर होने से पहले भी उनकी बुकिंग पर सवाल खड़े हुए थे और अब वापसी के बाद भी ऐसा ही हो रहा है। इस बार फैंस को लगा था कि उनकी बुकिंग धमाकेदार अंदाज में होगी लेकिन अभी तक ऐसा नहीं दिखा। WWE Raw में उनका मौजूदा समय में किसी को रोल समझ में नहींं आ रहा है।

इस हफ्ते Raw में भी वो वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप मैच में नज़र आए। उन्होंने ऑसम-ट्रुथ को टाइटल रिटेन करने में मदद की। ऐसा लग रहा है कि क्रिएटिव टीम के पास उनके लिए कोई बड़ा प्लान नहीं है। अभी तक वो किसी उचित स्टोरीलाइन में नज़र नहीं आए हैं। उनकी बुकिंग ऐसे ही रही तो फिर आगे जाकर उनका करियर भी खतरे में पड़ सकता है। कंपनी द्वारा लगातार उन्हें लेकर बड़ी गलती की जा रही है।

#1 WWE ने Queen of the Ring बनने की टॉप कंटेंडर को क्यों हरा दिया?

Expand Tweet

WWE Raw में इस हफ्ते इयो स्काई को भी झटका लगा। कहा जा रहा था कि वो इस बार Queen of the Ring बन सकती हैं लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सेमीफाइनल मैच में उन्हें लायरा वैल्किरिया के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। स्काई की हार से फैंस भी बहुत निराश हुए होंंगे।

इयो 245 दिन तक विमेंस चैंपियन रहीं थीं। WrestleMania XL में उन्हें बेली ने हराया था। इतने बडे़ टाइटल रन के बाद उन्हें Queen of the Ring का ताज भी पहनना चाहिए था। इसकी प्रबल दावेदार भी वो मानी जा रहीं थीं। Raw में उन्हें हराकर कंपनी ने बहुत बड़ी गलती इस बार की है।