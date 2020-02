3 बड़े मैच जो Wrestlemania 36 में जरुर होने चाहिए 

3 बड़े मैच जो Wrestlemania 36 में जरुर होने चाहिए

रोमन रेंस

'रोड टू रेसलमेनिया' की शुरुआत हो चुकी है और फैंस अप्रैल के महीने में होने जा रहे रेसलमेनिया 36 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब जबकि ड्रू मैकइंटायर और शार्लेट फ्लेयर पहले ही रेसलमेनिया में होने जा रहे चैंपियनशिप मैच में जगह बना चुके हैं, जबकि दूसरे सुपरस्टार्स डब्लू डब्लू ई(WWE) के इस सबसे बड़े इवेंट के मैच कार्ड में जगह बनाने के लिए संघर्षरत हैं।

इस साल होने जा रहे रेसलमेनिया में आंद्रे द जायंट मेमोरियल बैटल रॉयल मैच होना पक्का है लेकिन अभी भी रेसलमेनिया का ज्यादातर मैच कार्ड फाइनल होना बाकी है। इस आर्टिकल में हम ऐसे 3 मैचों के बारे में बात करने वाले हैं जो रेसलमेनिया 36 में जरुर होना चाहिए।

#1.शायना बैजलर vs बैकी लिंच(रॉ विमेंस चैंपियनशिप मैच)

बैकी लिंच vs शायना बैजलर

शायना बैजलर का इस हफ्ते रॉ में देखना कोई संयोग नहीं है, आपको बता दें, बैजलर ने इस हफ्ते रॉ में आकर बैकी लिंच पर हमला किया था। हालांकि, यह पहली बार नहीं है जब ये दोनों सुपरस्टार्स आमने-सामने आई हो। इससे पहले भी सर्वाइवर सीरीज 2019 के वक्त ये दोनों सुपरस्टार्स फ्यूड में रह चुकी हैं।

इसके बाद, सर्वाइवर सीरीज में हुए चैंपियंस vs चैंपियंस मैच में बैकी लिंच vs शायना बैजलर vs बेली के बीच भिड़ंत देखने को मिली थी। उस मैच शायना बैजलर की जीत हुई थीं, बैकी उस मैच में मिली हार को शायद ही भूली होगी और इस हफ्ते रॉ में शायना द्वारा बैकी पर किये हमले ने स्थिति को और भी गंभीर बना दिया है।

यह सारी चीज रेसलमेनिया में इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच मैच की नींव बो सकती है। इसके अलावा रोंडा राउजी के भी इस फ्यूड में शामिल होने की अफवाह है क्योंकि रोंडा को हराकर ही बैकी ने रॉ विमेंस चैंपियनशिप जीती थी।

