3 बड़े मैच जिन्हें Raw-SmackDown की जगह WWE Bash In Berlin के लिए बुक करना चाहिए था

Matches Should Have Booked For Bash In Berlin: WWE करीब एक हफ्ते बाद 31 अगस्त को Bash In Berlin प्रीमियम लाइव इवेंट का आयोजन करने वाली है। इस इवेंट के लिए अभी तक 4 धमाकेदार मैच बुक किए जा चुके हैं। बैश इन बर्लिन (Bash In Berlin) के लिए दो वर्ल्ड चैंपियनशिप मैचों के अलावा सीएम पंक vs ड्रू मैकइंटायर का स्ट्रैप मैच और एक मिक्स्ड टैग टीम मुकाबला बुक कर दिया गया है।

बता दें, कंपनी Bash In Berlin से पहले Raw और SmackDown में भी कुछ बड़े मुकाबले कराने वाली है। हालांकि, इन मैचों को जर्मनी में होने वाले प्रीमियम लाइव इवेंट में ही बुक करना सही रहता। इस आर्टिकल में हम ऐसे 3 बड़े मैचों का जिक्र करने वाले हैं जो कि Raw-SmackDown की जगह WWE Bash In Berlin में होने चाहिए थे।

3- WWE को Braun Strowman vs Bronson Reed मैच Bash In Berlin में बुक करना चाहिए था

WWE में मौजूदा समय में ब्रॉन्सन रीड को तगड़ा पुश मिल रहा है। रीड इस वक्त अपने सबसे खतरनाक रूप में आ चुके हैं और पिछले कुछ समय में उन्होंने कई रेसलर्स को अपने हमले का शिकार बनाया है। बता दें, ब्रॉन स्ट्रोमैन ने इस हफ्ते Raw में आकर ब्रॉन्सन के दबदबे को चुनौती दी थी।

अब अगले हफ्ते Raw के लिए इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच मैच बुक कर दिया गया है। इन दोनों मॉन्स्टर्स का पहली बार सिंगल्स मैच में आमना-सामना होने वाला है। यही कारण है कि इस मुकाबले को Bash In Berlin में कराना चाहिए था। देखा जाए तो ब्रॉन्सन रीड को बड़े स्टेज पर मैच लड़ने से काफी फायदा भी हो सकता था।

2- ब्लडलाइन vs स्ट्रीट प्रॉफ़िट्स का WWE टैग टीम चैंपियनशिप मैच Bash In Berlin में होना चाहिए

ब्लडलाइन मेंबर्स जेकब फाटू और टामा टोंगा कई हफ्ते पहले DIY को हराकर नए WWE टैग टीम चैंपियंस बने थे। अब जेकब और टामा को इस हफ्ते SmackDown में स्ट्रीट प्रॉफ़िट्स के खिलाफ अपनी टैग टीम चैंपियनशिप डिफेंड करनी है।

बता दें, इस टैग टीम चैंपियनशिप को इंट्रोड्यूस करने के बाद से ही इसे अभी तक किसी प्रीमियम लाइव इवेंट में डिफेंड नहीं किया गया है। यह कहना गलत नहीं होगा कि जेकब फाटू और टामा टोंगा के चैंपियन बनने से टैग टीम डिवीजन में नया रोमांच आया है। यही कारण है कि हील स्टार्स के स्ट्रीट प्रॉफ़िट्स के खिलाफ मैच को Bash In Berlin के लिए बुक करना ज्यादा सही रहता।

1- WWE को Uncle Howdy का पहला मैच Bash In Berlin के लिए बुक करना चाहिए था

अंकल हाउडी को अगले हफ्ते Raw में सिंगल्स मैच में चैड गेबल का सामना करना है। देखा जाए तो यह बो डैलस का हाउडी के रूप में WWE में डेब्यू मैच होने वाला है और वो 5 सालों बाद कंपनी में मैच लड़ने वाले हैं। यही कारण है कि अधिकतर फैंस इस मुकाबले को लेकर काफी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं।

इस वजह से Wyatt Sick6 के लीडर के पहले मैच को Bash In Berlin के लिए बुक करने का मतलब बनता था। हालांकि, कंपनी शायद अंकल हाउडी का किसी बड़े सुपरस्टार के खिलाफ फिउड शुरू होने के बाद ही उनका प्रीमियम लाइव इवेंट में मैच कराएगी। अगर Raw में होने वाले मुकाबले की बात की जाए तो इसमें जमकर बवाल देखने को मिल सकता है और चैड गेबल की मैच में हालत काफी खराब हो सकती है।

