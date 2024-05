3 गलतियां जो WWE को इस हफ्ते Smackdown में बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए

Mistakes Shouldn't Happen On WWE SmackDown: Smackdown का एपिसोड इस हफ्ते शानदार रहेगा। फैंस को कुछ नई चीजें देखने को मिल सकती हैं। सबसे बड़ी बात है कि King and Queen of the Ring 2024 से पहले ये ब्लू ब्रांड का अंतिम एपिसोड होगा।

Smackdown के शो में कुछ बड़े मुकाबले देखने को मिलेंगे। King and Queen of the Ring 2024 इवेंट को लेकर बिल्डअप भी देखने को मिलेगा। कंपनी जरूर इस शो को हिट करना चाहेगी। ऐसे में WWE को अपना हर कदम ध्यान से रखना होगा। इस आर्टिकल में हम उन तीन गलतियों के बारे में बात करेंगे जो कंपनी को Smackdown के एपिसोड में नहीं करनी चाहिए।

#3 King of the Ring टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में WWE दिग्गज रैंडी ऑर्टन को हार के लिए बुक करना

King of the Ring टूर्नामेंट का सेमीफाइनल मैच Smackdown के एपिसोड में होगा। रैंडी ऑर्टन और टामा टोंगा के बीच टक्कर देखने को मिलेगी। ऑर्टन अपनी जीत दावा कर चुके हैं। जो भी जीतेगा वो फाइनल में गुंथर का सामना करेगा। WWE को इस मुकाबले में ऑर्टन को हराने की गलती नहीं करनी चाहिए। King of the Ring टूर्नामेंट का फाइनल सऊदी अरब में होगा। वहां के फैंस रैंडी को बहुत पसंद करते हैं।

अगर रैंडी सेमीफाइनल में हार गए तो फिर सऊदी में होने वाले प्रीमियम लाइव इवेंट का हिस्सा नहीं होंगे। कंपनी को इससे काफी नुकसान होगा। अगर रैंडी नहीं रहेंगे तो फिर रेटिंग में जरूर गिरावट देखने को मिलेगी। दूसरी तरफ टोंगा को रोस्टर में आए हुए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है। अगर नए रेसलर के खिलाफ द वाइपर हार जाएंगे तो फिर ये उनके लिए अच्छा नहीं रहेगा। King of the Ring टूर्नामेंट का फाइनल अगर रैंडी और गुंथर के बीच होगा तो मैच भी तगड़ा रहेगा। फैंस इस मुकाबले के लिए ज्यादा उत्साहित रहेंगे।

#2 अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन कोडी रोड्स और लोगन पॉल का ब्रॉल ना होना

King and Queen of the Ring 2024 में कोडी रोड्स और लोगन पॉल के बीच चैंपियन vs चैंपियन मैच होगा। रोड्स की अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप भी दांव पर होगी। सऊदी अरब में होने वाले प्रीमियम लाइव इवेंट से पहले अगर इन दोनों के बीच ब्रॉल नहीं होगा तो फिर फैंस को अच्छा नहीं लगेगा।

कंपनी को इस हफ्ते ब्लू ब्रांड के एपिसोड में इन दोनों के बीच तगड़े ब्रॉल का प्लान करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर फैंस का नाराज होना लाजिमी होगा। पिछले लगातार दो हफ्ते कोडी और पॉल का आमना-सामना हुआ। दोनों ने प्रोमो के जरिए एक-दूसरे पर अटैक किया। दोनों एक-दूसरे पर अगर हमला करते तो फिर स्टोरी और भी मजेदार हो जाती। कंपनी को इस बार ये गलती नहीं करनी चाहिए।

#1 WWE द्वारा King and Queen of the Ring 2024 के लिए किसी मैच का ऐलान ना करना

WWE King and Queen of the Ring 2024

King and Queen of the Ring इवेंट में तीन चैंपियनशिप मैच होंगे। कंपनी को नए King of the Ring और Queen of the Ring मिलेंगे। इसके अलावा अभी तक कोई ऐलान नहीं किया गया है। देखा जाए तो कंपनी ने इस बार कम मैचों की बुकिंग की है। अगर ब्लू ब्रांड के एपिसोड में कुछ मुकाबले तय किए जाएंगे तो ये कदम कंपनी के लिए सही रहेगा।

कंपनी द्वारा बेली का मैच इस इवेंट के लिए बुक किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ नॉन टाइटल मैचों पर भी ध्यान दिया जा सकता है। WWE द्वारा Smackdown के एपिसोड में किसी मुकाबले का ऐलान नहीं किया गया तो फैंस को बहुत निराशा होगी। इस तरह की गलती कर कंपनी अपना ही नुकसान करेगी।