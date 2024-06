3 WWE Superstars जिनका मुकाबला Clash at the Castle में The Bloodline के नए लीडर Solo Sikoa के साथ हो सकता है

Solo Sikoa Possible Clash at the Castle Match: WWE Wrestlemania 40 के बाद से सोलो सिकोआ (Solo Sikoa) की नई ब्लडलाइन ने ब्लू ब्रांड में कहर ढा रखा है। सिकोआ ने ग्रुप में नए सदस्य जोड़े हैं। हालांकि, उनके द्वारा लिए गए निर्णयों से अभी तक पॉल हेमन खुश नहीं दिखे हैं।

रोमन रेंस की गैरमौजूदगी में द ब्लडलाइन में काफी उथल-पुथल मची है। रेंस की वापसी के बाद काफी बवाल होगा। उनकी फ्यूड सिकोआ के साथ देखने को मिल सकती है। हालांकि, इससे पहले सिकोआ को अपने आपको एक खतरनाक मॉन्स्टर के रूप में साबित करना होगा। इसके लिए Clash at the Castle उनके लिए बड़ा कदम साबित हो सकता है। इस आर्टिकल में हम उन तीन स्टार्स की बात करेंगे जिनका सामना Clash at the Castle में सिकोआ के साथ हो सकता है।

#3 क्या WWE सुपरस्टार केविन ओवेंस से होगी आर-पार की लड़ाई?

केविन ओवेंस पिछले कुछ सालों से लगातार द ब्लडलाइन को टक्कर दे रहे हैं। इस बार भी कुछ अलग नहीं है। ब्लडलाइन की राइवलरी ब्लू ब्रांड में उनके साथ ही चल रही है। Clash at the Castle से पहले ब्लू ब्रांड के अंतिम एपिसोड में वो सिकोआ के खिलाफ वन-ऑन-वन मुकाबले के लिए तैयार हो सकते हैं।

SmackDown में दोनों के बीच मैच तय हो सकता है। इसके बाद ब्लडलाइन की दखलअंंदाजी की वजह से मैच DQ हो जाएगा। निक एल्डिस इसके बाद दोनों के बीच दोबारा मैच का ऐलान Clash at the Castle के लिए कर सकते हैं। एक बात तो तय है कि दोनों के बीच मुकाबला बहुत ही शानदार रहेगा।

#2 WWE Clash at the Castle में हो सकती है सरप्राइज एंट्री

द स्ट्रीट प्रॉफ़िट्स ने हाल ही में द ब्लडलाइन के खिलाफ केविन ओवेंस का अच्छा साथ दिया है। स्ट्रीट प्रॉफ़िट्स ने दिखाया है कि वो ब्लडलाइन का मुकाबला करने से डरते नहीं हैं। हालांकि, अभी तक सिकोआ और उनके साथियों का दबदबा ही देखने को मिला है।

सोलो सिकोआ Clash at the Castle में वन-ऑन-वन मैच के लिए ओपन चैलेंज दे सकते हैं। बॉबी लैश्ले पिछले कुछ समय से इंजरी के कारण बाहर चल रहे हैं। वो सिकोआ की चुनौती को स्वीकार करने के लिए वापसी कर सकते हैं। इन दोनों के बीच अगर मैच होगा तो फिर आप समझ सकते हैं कि कितना बवाल होगा। दोनों के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिल सकती है।

#1 क्या WWE दिग्गज रैंडी ऑर्टन के साथ होगा मुकाबला?

WWE King and Queen of the Ring में गुंथर के खिलाफ हार के बाद से रैंडी ऑर्टन रिंग में अभी तक नज़र नहीं आए। ऑर्टन पहले केविन ओवेंस के साथ मिलकर द ब्लडलाइन के खिलाफ काम कर चुके हैं। पिछले महीने Backlash France में ब्लडलाइन के खिलाफ ऑर्टन और केविन को हार का सामना करना पड़ा था।

ऑर्टन SmackDown में इस हफ्ते वापसी कर ब्लडलाइन के खिलाफ जा सकते हैं। इसके बाद Clash at the Castle में सिकोआ और ऑर्टन के बीच एक बड़ा मैच देखने को मिल सकता है। अगर ये मैच हुआ तो इसमें भी काफी बवाल मचेगा। ऑर्टन इस समय बाहर क्योंं चल रहे हैं इसके बारे में भी किसी को कुछ पता नहीं है। वो अगर वापसी करेंगे तो फैंस को बहुत मजा आएगा।