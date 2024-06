3 कारण क्यों Cody Rhodes, Randy Orton & Kevin Owens vs The Bloodline टैग टीम मैच WWE Money in the Bank के लिए बुक किया गया

Reasons Cody Rhodes, Randy Orton, Kevin Owens vs Bloodline Match Booked: WWE मनी इन द बैंक (Money in the Bank) के लिए बहुत बड़े टैग टीम मैच का ऐलान देखने को मिल गया है। कोडी रोड्स (Cody Rhodes), रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस टीम बनाकर द ब्लडलाइन (The Bloodline) के खिलाफ एक्शन में नज़र आएंगे। दोनों ही टीमों के बीच इस सिक्स मैन टैग टीम मैच के लिए फैंस बहुत उत्साहित नज़र आ रहे हैं।

द ब्लडलाइन फैक्शन पहले से मजबूत होता जा रहा है। इस ग्रुप में सोलो सिकोआ, टामा टोंगा और टांगा लोआ मौजूद थे। अब जैकब फाटू को भी इसका हिस्सा बना लिया गया है। फैंस जरूर देखना चाहेंगे कि MITB में दोनों टीमों का मैच किस तरह का रहता है। कंपनी ने कुछ कारणों से ही यह मैच बुक किया होगा। इस आर्टिकल में हम 3 कारणों के बारे में बात करेंगे, क्यों Money in the Bank में कोडी रोड्स, रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस vs द ब्लडलाइन मैच होने वाला है।

3- WWE SummerSlam 2024 के लिए कोडी रोड्स और सोलो सिकोआ का मैच बचाकर रखने के कारण

Expand Tweet

Trending

कोडी रोड्स और सोलो सिकोआ के बीच सिंगल्स मैच की नींव Clash at the Castle द्वारा रख दी गई थी। इसके बावजूद दोनों ही रेसलर्स के बीच मैच कब होगा? फैंस के मन में यह सवाल बना हुआ था। सोलो का कद पिछले कुछ समय में बढ़ा है और कोडी जैसे बड़े रेसलर के खिलाफ उनका SummerSlam 2024 में नज़र आना ज्यादा बेहतर विकल्प रहता। WWE ने भी शायद यही चीज़ सोची है।

इसी वजह से कंपनी ने Money in the Bank के बजाय संभावित अनडिस्प्यूटेड WWE टाइटल मैच को होल्ड पर रखा हुआ। अब टैग टीम मैच में कोडी और सोलो आमने-सामने आएंगे और वो यहां से अपने सिंगल्स मैच की नींव को और मजबूत कर पाएंगे। इसी वजह से WWE ने MITB 2024 के लिए टैग टीम मैच बुक किया है।

2- कोडी रोड्स, रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस को ब्लडलाइन से साथ में बदला लेने का मौका मिल जाएगा

Expand Tweet

द ब्लडलाइन फैक्शन ने काफी समय से रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस की नाक में दम किया हुआ है। अब इसमें कोडी रोड्स भी शामिल हो गए हैं। हालिया एपिसोड में जैकब फाटू ने द ब्लडलाइन के नए सदस्य के रूप में डेब्यू करते हुए कोडी रोड्स, रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस पर हमला किया था। अब इन सभी को हील फैक्शन से बदला लेना है।

अगर WWE उनके अलग-अलग मैच बुक करता, तो शायद फैंस को उतनी रुचि नहीं आती। इसी वजह से कंपनी ने संभावित तौर पर Money in the Bank के लिए टैग टीम मैच का ऐलान कर दिया है। अब कोडी रोड्स, रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस के पास साथ मिलकर ब्लडलाइन से बदला लेने का सबसे अच्छा मौका आ गया है।

1- कोडी रोड्स को WWE SummerSlam से पहले चोट से दूर रहने के लिए

Expand Tweet

कोडी रोड्स मौजूदा समय में कंपनी के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक हैं। फैंस उन्हें देखना बहुत पसंद करते हैं। SummerSlam को WWE का साल का दूसरा सबसे बड़ा इवेंट माना जाता है। इस शो का मुख्य आकर्षण साफ तौर पर अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन कोडी रोड्स होंगे। हालिया रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि कोडी रोड्स समर के सबसे बड़े शो को मेन इवेंट करने वाले हैं।

ऐसे में कंपनी पर कोडी रोड्स को चोटिल होने से बचाने का बहुत बड़ा भार है। अगर कोडी रोड्स सिंगल्स मैच लड़ते, तो उन्हें मैच अच्छा बनाने के लिए पूरे समय रिंग में मौजूद रहकर जोखिम उठाना पड़ता। कंपनी ने इसी वजह से कोडी को चैंपियनशिप मैच डिफेंड करने के लिए बुक नहीं करते हुए टैग टीम मैच में डाला है। इससे उनपर पास रेस्ट लेने का पर्याप्त समय होगा और वो आसानी से बिना चोटिल हुए SummerSlam 2024 का हिस्सा बन पाएंगे।